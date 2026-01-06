„Are You The One?“ 2026: Diese Singles wagen das Liebesexperiment

Am 20. Januar 2026 geht „Are You The One?“ in die 7. Runde: 21 Singles begeben sich unter der Sonne Thailands auf die Suche nach ihrem Perfect Match – moderiert von Sophia Thomalla. Dabei wird geflirtet, gefeiert und gestritten, was das Zeug hält.
Doch nur, wenn spätestens in der 10. Matching Night alle zehn Lichter angehen, gewinnt die Gruppe den Jackpot von 200.000 Euro. Die neue Staffel verspricht heiße Dates, echte Gefühle und jede Menge Drama. Insgesamt erwarten die Zuschauer 21 Folgen voller Emotionen und Überraschungen sowie eine Reunion, in der sich zeigen wird, welche Dramen sich noch nach Drehende abgespielt haben.
Das sind die Kandidaten bei „Are You The One?“
Single-Frauen
Adrianna
Alter: 24
Wohnort: Berlin
Beruf: OP-Assistentin
Social-Media: @adriannagrey
Single seit (vor Drehstart): Ca. einem Jahr
Alicia
Alter: 22
Wohnort: Fuerteventura
Beruf: Chef-Animateurin
Social-Media: @licijana
Single seit (vor Drehstart): Ca. 2 Jahren
Aurora
Alter: 26
Wohnort: Lissabon / Stuttgart
Beruf: Duale Studentin
Social-Media: @rariirory
Single seit (vor Drehstart): Ca. vier Jahren
Elena
Alter: 29
Wohnort: Hamburg
Beruf: Studentin
Social-Media: @elena.charlo
Single seit (vor Drehstart): September 2022
Ella
Alter: 24
Wohnort: München
Beruf: Studentin
Social-Media: @goldslumberkisses
Single seit (vor Drehstart): März 2023
Laura
Alter: 25
Wohnort: München
Beruf: Medizinische Fachangestellte
Social-Media: @laurii.valentina
Single seit (vor Drehstart): Zwei Jahren
Linda
Alter: 23
Wohnort: Wien
Beruf: Ordinationsassistentin
Social-Media: @lindajan_
Single seit (vor Drehstart): Ca. 1,5 Jahren
Marla
Alter: 25
Wohnort: Osnabrück
Beruf: Friseurin
Social-Media: @marla_slengard
Single seit (vor Drehstart): 1,5 Jahren
Michelle
Alter: 23
Wohnort: Berlin
Beruf: Zahnmedizinische Fachangestellte
Social-Media: @m.bischofff
Single seit (vor Drehstart): 1,5 Jahren
Tiziana
Alter: 24
Wohnort: Baden-Baden
Beruf: Versicherungskauffrau
Social-Media: @tiziana.adriana
Single seit (vor Drehstart): Ca. zwei Jahren
Tonia
Alter: 26
Wohnort: Leverkusen
Beruf: Sport- und Fitnesskauffrau
Social-Media: @tnilmb
Single seit (vor Drehstart): Ca. zwei Jahren
Single-Männer
Chris
Alter: 27
Wohnort: Essen
Beruf: Selbstständiger Entrümpler
Social-Media: @chriskugathasan
Single seit (vor Drehstart): November 2024
Ema
Alter: 26
Wohnort: München
Beruf: Selbstständig im Außenhandel
Social-Media: @e.boateeng
Single seit (vor Drehstart): Ca. zwei Jahren
Evi
Alter: 22
Wohnort: Heilbronn
Beruf: Automobilkaufmann
Social-Media: @evindartrn
Single seit (vor Drehstart): Mai 2024
Jeronymo
Alter: 22
Wohnort: Köln
Beruf: IT-Spezialist
Social-Media: @1jeronymo
Single seit (vor Drehstart): Ca. vier Jahren
Jerry
Alter: 30
Wohnort: Koblenz
Beruf: Selbstständig in der Fitnessbranche
Social-Media: @jerryms.fit
Single seit (vor Drehstart): Sieben Monaten
Julian M.
Alter: 24
Wohnort: Bühl
Beruf: Elektroniker
Social-Media: @julianmulas
Single seit (vor Drehstart): Ca. 1,5 Jahren
Julian S.
Alter: 22
Wohnort: Wien
Beruf: Selbstständig
Social-Media: @juliansolomon_
Single seit (vor Drehstart): Ca. drei Jahren
Luke
Alter: 31
Wohnort: Bottrop
Beruf: Krankenpfleger
Social-Media: @luke_xzy
Single seit (vor Drehstart): Ca. sechs Monaten
Meji
Alter: 24
Wohnort: Frankfurt
Beruf: Notfallsanitäter
Social-Media: @its.meji_
Single seit (vor Drehstart): Ca. zwei Jahren
Noel
Alter: 27
Wohnort: Essen
Beruf: Kellner
Social-Media: @noel.z.4
Single seit (vor Drehstart): Juli 2024