„Are You The One?“ 2026: Diese Singles wagen das Liebesexperiment

Am 20. Januar 2026 geht „Are You The One?“ in die 7. Runde: 21 Singles begeben sich unter der Sonne Thailands auf die Suche nach ihrem Perfect Match – moderiert von Sophia Thomalla. Dabei wird geflirtet, gefeiert und gestritten, was das Zeug hält.

Doch nur, wenn spätestens in der 10. Matching Night alle zehn Lichter angehen, gewinnt die Gruppe den Jackpot von 200.000 Euro. Die neue Staffel verspricht heiße Dates, echte Gefühle und jede Menge Drama. Insgesamt erwarten die Zuschauer 21 Folgen voller Emotionen und Überraschungen sowie eine Reunion, in der sich zeigen wird, welche Dramen sich noch nach Drehende abgespielt haben.

Das sind die Kandidaten bei „Are You The One?“

Single-Frauen

Adrianna

Alter: 24

Wohnort: Berlin

Beruf: OP-Assistentin

Social-Media: @adriannagrey

Single seit (vor Drehstart): Ca. einem Jahr

Alicia

Alter: 22

Wohnort: Fuerteventura

Beruf: Chef-Animateurin

Social-Media: @licijana

Single seit (vor Drehstart): Ca. 2 Jahren

Aurora

Alter: 26

Wohnort: Lissabon / Stuttgart

Beruf: Duale Studentin

Social-Media: @rariirory

Single seit (vor Drehstart): Ca. vier Jahren

Elena

Alter: 29

Wohnort: Hamburg

Beruf: Studentin

Social-Media: @elena.charlo

Single seit (vor Drehstart): September 2022

Ella

Alter: 24

Wohnort: München

Beruf: Studentin

Social-Media: @goldslumberkisses

Single seit (vor Drehstart): März 2023

Laura

Alter: 25

Wohnort: München

Beruf: Medizinische Fachangestellte

Social-Media: @laurii.valentina

Single seit (vor Drehstart): Zwei Jahren

Linda

Alter: 23

Wohnort: Wien

Beruf: Ordinationsassistentin

Social-Media: @lindajan_

Single seit (vor Drehstart): Ca. 1,5 Jahren

Marla

Alter: 25

Wohnort: Osnabrück

Beruf: Friseurin

Social-Media: @marla_slengard

Single seit (vor Drehstart): 1,5 Jahren

Michelle

Alter: 23

Wohnort: Berlin

Beruf: Zahnmedizinische Fachangestellte

Social-Media: @m.bischofff

Single seit (vor Drehstart): 1,5 Jahren

Tiziana

Alter: 24

Wohnort: Baden-Baden

Beruf: Versicherungskauffrau

Social-Media: @tiziana.adriana

Single seit (vor Drehstart): Ca. zwei Jahren

Tonia

Alter: 26

Wohnort: Leverkusen

Beruf: Sport- und Fitnesskauffrau

Social-Media: @tnilmb

Single seit (vor Drehstart): Ca. zwei Jahren

Single-Männer

Chris

Alter: 27

Wohnort: Essen

Beruf: Selbstständiger Entrümpler

Social-Media: @chriskugathasan

Single seit (vor Drehstart): November 2024

Ema

Alter: 26

Wohnort: München

Beruf: Selbstständig im Außenhandel

Social-Media: @e.boateeng

Single seit (vor Drehstart): Ca. zwei Jahren

Evi

Alter: 22

Wohnort: Heilbronn

Beruf: Automobilkaufmann

Social-Media: @evindartrn

Single seit (vor Drehstart): Mai 2024

Jeronymo

Alter: 22

Wohnort: Köln

Beruf: IT-Spezialist

Social-Media: @1jeronymo

Single seit (vor Drehstart): Ca. vier Jahren

Jerry

Alter: 30

Wohnort: Koblenz

Beruf: Selbstständig in der Fitnessbranche

Social-Media: @jerryms.fit

Single seit (vor Drehstart): Sieben Monaten

Julian M.

Alter: 24

Wohnort: Bühl

Beruf: Elektroniker

Social-Media: @julianmulas

Single seit (vor Drehstart): Ca. 1,5 Jahren

Julian S.

Alter: 22

Wohnort: Wien

Beruf: Selbstständig

Social-Media: @juliansolomon_

Single seit (vor Drehstart): Ca. drei Jahren

Luke

Alter: 31

Wohnort: Bottrop

Beruf: Krankenpfleger

Social-Media: @luke_xzy

Single seit (vor Drehstart): Ca. sechs Monaten

Meji

Alter: 24

Wohnort: Frankfurt

Beruf: Notfallsanitäter

Social-Media: @its.meji_

Single seit (vor Drehstart): Ca. zwei Jahren

Noel

Alter: 27

Wohnort: Essen

Beruf: Kellner

Social-Media: @noel.z.4

Single seit (vor Drehstart): Juli 2024