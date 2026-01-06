Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „Are You The One?“ 2026: Diese Singles wagen das Liebesexperiment

    gepostet am

    "Are You The One?" 2026
    RTL / Frank Beer

    Am 20. Januar 2026 geht „Are You The One?“ in die 7. Runde: 21 Singles begeben sich unter der Sonne Thailands auf die Suche nach ihrem Perfect Match – moderiert von Sophia Thomalla. Dabei wird geflirtet, gefeiert und gestritten, was das Zeug hält.

    Doch nur, wenn spätestens in der 10. Matching Night alle zehn Lichter angehen, gewinnt die Gruppe den Jackpot von 200.000 Euro. Die neue Staffel verspricht heiße Dates, echte Gefühle und jede Menge Drama. Insgesamt erwarten die Zuschauer 21 Folgen voller Emotionen und Überraschungen sowie eine Reunion, in der sich zeigen wird, welche Dramen sich noch nach Drehende abgespielt haben.

    Das sind die Kandidaten bei „Are You The One?“

    Single-Frauen

    "Are You The One? Reality Stars in Love" 2025
    "Are You The One? Reality Stars in Love" 2025: Das sind die Kandidaten der fünften Staffel

    Adrianna

    Alter: 24
    Wohnort: Berlin
    Beruf: OP-Assistentin
    Social-Media: @adriannagrey
    Single seit (vor Drehstart): Ca. einem Jahr

    Alicia

    Alter: 22
    Wohnort: Fuerteventura
    Beruf: Chef-Animateurin
    Social-Media: @licijana
    Single seit (vor Drehstart): Ca. 2 Jahren

    Aurora

    Alter: 26
    Wohnort: Lissabon / Stuttgart
    Beruf: Duale Studentin
    Social-Media: @rariirory
    Single seit (vor Drehstart): Ca. vier Jahren

    Elena

    Alter: 29
    Wohnort: Hamburg
    Beruf: Studentin
    Social-Media: @elena.charlo
    Single seit (vor Drehstart): September 2022

    Ella

    Alter: 24
    Wohnort: München
    Beruf: Studentin
    Social-Media: @goldslumberkisses
    Single seit (vor Drehstart): März 2023

    Laura

    Alter: 25
    Wohnort: München
    Beruf: Medizinische Fachangestellte
    Social-Media: @laurii.valentina
    Single seit (vor Drehstart): Zwei Jahren

    Linda

    Alter: 23
    Wohnort: Wien
    Beruf: Ordinationsassistentin
    Social-Media: @lindajan_
    Single seit (vor Drehstart): Ca. 1,5 Jahren

    Marla

    Alter: 25
    Wohnort: Osnabrück
    Beruf: Friseurin
    Social-Media: @marla_slengard
    Single seit (vor Drehstart): 1,5 Jahren

    Michelle

    Alter: 23
    Wohnort: Berlin
    Beruf: Zahnmedizinische Fachangestellte
    Social-Media: @m.bischofff
    Single seit (vor Drehstart): 1,5 Jahren

    Tiziana

    Alter: 24
    Wohnort: Baden-Baden
    Beruf: Versicherungskauffrau
    Social-Media: @tiziana.adriana
    Single seit (vor Drehstart): Ca. zwei Jahren

    Tonia

    Alter: 26
    Wohnort: Leverkusen
    Beruf: Sport- und Fitnesskauffrau
    Social-Media: @tnilmb
    Single seit (vor Drehstart): Ca. zwei Jahren

    Single-Männer

    Chris

    Alter: 27
    Wohnort: Essen
    Beruf: Selbstständiger Entrümpler
    Social-Media: @chriskugathasan
    Single seit (vor Drehstart): November 2024

    Ema

    Alter: 26
    Wohnort: München
    Beruf: Selbstständig im Außenhandel
    Social-Media: @e.boateeng
    Single seit (vor Drehstart): Ca. zwei Jahren

    Evi

    Alter: 22
    Wohnort: Heilbronn
    Beruf: Automobilkaufmann
    Social-Media: @evindartrn
    Single seit (vor Drehstart): Mai 2024

    Jeronymo

    Alter: 22
    Wohnort: Köln
    Beruf: IT-Spezialist
    Social-Media: @1jeronymo
    Single seit (vor Drehstart): Ca. vier Jahren

    Jerry

    Alter: 30
    Wohnort: Koblenz
    Beruf: Selbstständig in der Fitnessbranche
    Social-Media: @jerryms.fit
    Single seit (vor Drehstart): Sieben Monaten

    Julian M.

    Alter: 24
    Wohnort: Bühl
    Beruf: Elektroniker
    Social-Media: @julianmulas
    Single seit (vor Drehstart): Ca. 1,5 Jahren

    Julian S.

    Alter: 22
    Wohnort: Wien
    Beruf: Selbstständig
    Social-Media: @juliansolomon_
    Single seit (vor Drehstart): Ca. drei Jahren

    Luke

    Alter: 31
    Wohnort: Bottrop
    Beruf: Krankenpfleger
    Social-Media: @luke_xzy
    Single seit (vor Drehstart): Ca. sechs Monaten

    Meji

    Alter: 24
    Wohnort: Frankfurt
    Beruf: Notfallsanitäter
    Social-Media: @its.meji_
    Single seit (vor Drehstart): Ca. zwei Jahren

    Noel

    Alter: 27
    Wohnort: Essen
    Beruf: Kellner
    Social-Media: @noel.z.4
    Single seit (vor Drehstart): Juli 2024

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023