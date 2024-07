ARD-Sommerkino: Darum geht es in der Free-TV-Premiere „Contra“ mit Christoph Maria Herbst

Nilam Farooq und Christoph Maria Herbst liefern sich in den Hauptrollen wahre Wortgefechte und laufen dabei zu darstellerischer Hochform auf: Im TV läuft am kommenden Montag die Free-TV-Premiere „Contra“. Um was geht es in dem Film?

Der Film „Contra“ wirbt darum, miteinander zu sprechen, respektvoll zu streiten. Regisseur Sönke Wortmann verriet, warum er den Film gedreht hat: „Was Streit und Diskussionen angeht, bewegen wir uns immer mehr in die falsche Richtung. ‚Contra‘ ist eine Adaption des französischen Films ‚Die brillante Mademoiselle Neïla‘, den im Sommer 2018 in Deutschland kaum jemand gesehen hat. Deshalb haben wir gesagt, dass wir das nochmal machen müssen, damit die Deutschen das auch sehen und sich damit auseinandersetzen können. Und vielleicht darüber debattieren“, sagte Sönke Wortmann damals zum Kinostart in einem Interview mit Web.de.

Sönke Wortmann widmet sich erneut auf ebenso kontroverse wie unterhaltsame Weise der „Political Correctness“: Nach dem Kinoerfolg der bitterbösen Komödie „Der Vorname“ taucht der vielfach ausgezeichnete Regisseur mit „Contra“ ins akademische Milieu ein. Christoph Maria Herbst als überheblicher Juraprofessor und Nilam Farooq als progressive Studentin bilden ein gegensätzliches Tandem, das sich zunächst schwertut, einen gemeinsamen Tritt zu finden – aber aus unterschiedlichen Gründen bei einem Hochschulwettbewerb einen Erfolg braucht! Für seinen pointierten Schlagabtausch erhielt das Duo den Ernst-Lubitsch-Preis für die beste komödiantische Leistung.

Darum geht es in dem Film „Contra“

Juraprofessor Richard Pohl (Christoph Maria Herbst) ist fachlich und rhetorisch über jeden Zweifel erhaben. Der verbitterte Mittfünfziger kann es jedoch nicht lassen, mit sexistischen und rassistischen Sprüchen zu provozieren. Als Pohl die Studentin Naima (Nilam Farooq) im vollbesetzten Vorlesungssaal demütigt, drohen ihm disziplinarische Maßnahmen. Um seinen Kopf zu retten, übernimmt er auf Druck des politisch versierten Universitätspräsidenten Lambrecht (Ernst Stötzner) eine Tätigkeit als Mentor: Pohl soll Naima auf einen bundesweiten Debattierwettbewerb der Hochschulen vorbereiten!

Obwohl ihr der überhebliche Zyniker alles andere als sympathisch ist, lässt sich die junge Frau auf das unerwartete Angebot ein. Für Naima, die wegen ihres arabischen Nachnamens nicht einmal einen Praktikumsplatz bekommt, ist der Hochschulwettbewerb die Chance, ihren Lebenstraum als Juristin zu erfüllen. Mit jeder weiteren Runde beginnt das ungleiche Paar, füreinander Respekt und Empathie zu entwickeln. Doch als Naima erfährt, warum Pohl ihr wirklich hilft, muss sie Pro und Contra neu abwägen.

„Contra“ läuft am 15. Juli 2024 um 20:15 Uhr in der ARD.