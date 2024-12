Anschlag auf Weihnachtsmarkt in Magdeburg: 11 Tote und über 80 Verletzte – das ist bisher bekannt

Auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren. Die Behörden sind sich sicher: Es handelte sich dabei um einen Anschlag. Der Mann wurde festgenommen.

Um 19.04 Uhr begann das Grauen: En dunkler BMW raste in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg. „Nach meinem Kenntnisstand ist ein Pkw in die Weihnachtsmarktbesucherinnen und -besucher gefahren – aber aus welcher Richtung und wie weit kann ich noch nicht sagen“, erklärte Stadtsprecher Marcel Reif laut der Bild-Zeitung.

Zwischen 60 und 80 Menschen sollen verletzt worden sein. Laut anderen Medienberichten kamen elf Menschen ums Leben. Der Täter soll aus Saudi-Arabien stammen. Nach dem Anschlag waren zahlreiche Sanitäter im Einsatz. Der Weihnachtsmarkt war nach der Tat geschlossen worden, auch der Straßenbahnverkehr wurde eingestellt.

Augenzeuge berichtet von „kriegsähnlichen Zuständen“

Eine Frau sagt laut der Mitteldeutschen Zeitung, der Täter sei „ausgerechnet in den Märchen-Bereich des Magdeburger Weihnachtsmarktes gefahren“. Ein Gastronom berichtet von „kriegsähnlichen Zuständen“. Der Sieg des 1. FC Magdeburg bei Fortuna Düsseldorf (5:2) wird durch den Weihnachtmarkt-Anschlag überschattet. Während der Partie verbreitete sich die Nachricht von dem Anschlag in den Fanblöcken.

Olaf Scholz äußert sich zu Anschlag in Magdeburg

„Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden“, schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Plattform X.

„Das sind sehr bedrückende Nachrichten aus Magdeburg. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Ich danke allen Einsatzkräften, die sich vor Ort um die Verletzten kümmern“, schrieb Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz. AfD-Chefin Alice Weidel schrieb auf der Plattform: „Die Bilder aus Magdeburg sind erschütternd! In Gedanken bin ich bei den Hinterbliebenen und Verletzten. Wann hat dieser Wahnsinn ein Ende?“