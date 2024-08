Allstars-Dschungelcamp: Zicken-Image abgelegt! Georgina Fleur will für ihre Tochter ein Vorbild sein

Georgina Fleur hat das Dschungelcamp im Jahr 2013 ordentlich aufgemischt und war die Zicke in der Staffel. In der Allstars-Staffel will sich die Reality-Persönlichkeit von einer ganz anderen Seite zeigen und ein Vorbild für ihre Tochter sein.

Die Legenden-Staffel vom Dschungelcamp steht in den Startlöchern – zum Cast gehört auch Georgina Fleur. Der Reality-Star polarisiert, provoziert und lässt selten ein Fettnäpfchen aus – das haben die Zuschauer auch in der Dschungel-Staffel im Jahr 2013 gesehen. Nun will sie sich von einer neuen Seite präsentieren.

„Ich bin auf jeden Fall erwachsen geworden“

Im Jahr 2012 fing mit der Teilnahme bei „Der Bachelor“ für Georgina Fleur alles an – ein Jahr später folgte bereits das Dschungelcamp. Im RTL-Interview lässt das TV-Sternchen jetzt verlauten: „Ich bin auf jeden Fall erwachsen geworden.“ Die Legenden-Staffel sei „eine riesengroße Chance zu zeigen, was aus mir geworden ist“, sagt sie. Diesmal will sich Georgina Fleur nicht provozieren lassen, ruhiger bleiben und alle Prüfungen durchziehen.

Georgina Fleur war noch nie so lange von ihrer Tochter getrennt

Die zweite Dschungelcamp-Teilnahme ist etwas anders als die erste – denn zwischenzeitlich ist sie Mama geworden und wird ihre Tochter sehr vermissen. Die Dreharbeiten fanden in Südafrika statt – eine solch lange Trennung von ihrer Tochter sei eine ganz neue Situation: „Ich war noch nie von meiner Tochter so lange getrennt wie jetzt.“ Sie denkt nur an ihre Tochter – genau deshalb geht sie das Dschungelcamp diesmal auch völlig anders an: „Ich bin Mutter einer Tochter und muss auch als Vorbild vorangehen.“ Drama und Streit soll es in der Legenden-Staffel deshalb nicht geben.

Georgina Fleur ist optimistisch und hofft auf die Dschungelkrone. „Ich werde einfach ich sein und den Leuten zeigen, wie ich bin. Ich möchte unbedingt die Dschungelkrone gewinnen und werde alles geben. Ich bin eine Kämpferin und war in anderen Reality-Formaten erfolgreich in den Spielen und Challenges“, sagt die Beauty bei RTL. Auch, wenn sie schon mal im Dschungelcamp war – Angst ist ihr größter Begleiter: „Ich gehe mit gemischten Gefühlen rein. Auf der einen Seite freue ich mich, auf der anderen Seite habe ich Angst. Ich habe Angst vor allem: allen Sachen, allen Tieren, den anderen Kandidaten, dem Wetter, den Prüfungen“, so Georgina Fleur.

Neben „Der Bachelor“ und dem Dschungelcamp hat Georgina Fleur im Laufe der Jahre an zahlreichen weiteren TV-Formaten teilgenommen – dazu zählen etwa „Promi Big Brother“ (2013), „Kampf der Reality-Stars“ (2020) und „Sommerhaus der Stars“ (2020). In Sommerhaus zog sie mit ihrem damaligen Partner Kubilay Özdemir ein. Während der Show kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden und anderen Kandidaten.