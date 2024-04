Allstars-Dschungelcamp: Diese Kandidaten sollen dabei sein!

In diesem Jahr zeigt RTL gleich zweimal die Erfolgsshow „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Nun ist auch bekannt, welche Kandidaten im Allstars-Dschungelcamp dabei sein sollen.

Erstmals in der Geschichte zeigt RTL in einem Jahr gleich zweimal das Dschungelcamp. Denn die Erfolgsshow feiert ihr 20-jähriges Jubiläum. Die Jubiläumsshow mit den Allstars aus den vergangenen Staffeln soll im Spätsommer ausgestrahlt werden. Nun sind auch die ersten Kandidaten durchgesickert.

Diese Stars sind im Sommer-Dschungelcamp dabei

Die Bild-Zeitung will wissen, welche Kandidaten ins Allstars-Dschungelcamp einziehen sollen. Demnach sollen die Reality-TV-Stars Georgina Fleur, Kader Loth, Sarah Knappik und Daniela Büchner sowie Ex-Fußballstar Thorsten Legat dabei sein. Im Gespräch sind außerdem Giulia Siegel, Ex-GNTM-Model Gina-Lisa Lohfink, Ex-Bro’Sis-Star Indira Weis sowie Currywurst-Unternehmer Chris Töpperwien.

Bei dem Cast ist das Konfliktpotential besonders hoch. Die Fans dürften sich vor allem an die Krawall-Staffel aus dem Jahr 2011 erinnern – dort polarisierte vor allem Sarah Knappik. Thorsten Legat wurde in der Staffel im Jahr 2016 zum Kasalla-Thorsten – besonders seine Wutrede gegen Helena Fürst war legendär.

Andere Regeln in der Allstars-Staffel

In der diesjährigen Sommer-Staffel gibt es jedoch eine Besonderheit: Die Show ist im Gegensatz zur regulären Ausgabe im Januar nicht live. Denn diese wird im Mai aufgezeichnet. Das Voting läuft deshalb auch anders ab: Ähnlich wie im „Sommerhaus der Stars“ nominieren sich die Kandidaten untereinander.

Zudem findet die Allstars-Staffel nicht in Australien, sondern in Südafrika statt. Die Kandidaten dürfen laut der Bild-Zeitung auch keine Begleitperson mitnehmen. Promis, welche aus der Show scheiden, müssen direkt nach Hause fliegen und dürfen sich nicht länger in Südafrika aufhalten. Und auch in puncto Gage gibt es eine Änderung: Die Stars bekommen laut dem Bericht eine Gage von 100.000 Euro und der Sieger zusätzlich nochmal 100.000 Euro. Bisher hat sich RTL nicht offiziell zu den Kandidaten geäußert. Auch genaue Sendetermine hat der Sender bisher noch nicht bekanntgegeben.