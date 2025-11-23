Aleks Petrovic entschuldigt sich für „Temptation Island VIP“-Skandal

Eine Bootsparty bei „Temptation Island VIP“ ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Im Mittelpunkt stand dabei Aleksandar Petrovic – jetzt äußert sich der Reality-Star bei Instagram zu Wort.

Bei feuchtfröhlichen Spielen trank er aus einer Flasche und spuckte dann den Inhalt seines Mundes im hohen Bogen auf die Mädels. „Also manchmal, da denke ich mir: Der Typ ist kaputt!”, so Selina bei „Temptation Island VIP“. Und Aleksandar Petrovic? Der fand in der RTL-Show sein Verhalten völlig normal: „Ja, sorry, ihr seid Verführerinnen, was soll ich machen?“

Die Skandal-Folge liegt schon etwas zurück – damals fand er sein Verhalten harmlos, mittlerweile sieht es der 34-Jährige jedoch deutlich anders und meldete sich in einem langen Instagram-Statement zu Wort.

„Das war alles andere als erwachsen & maskulin“

„Ich übernehme vollkommene Verantwortung für meine absolut unreflektierten, respektlosen & demütigenden Aussagen! Das war alles andere als erwachsen & maskulin“, schreibt Aleksandar Petrovic in dem sozialen Netzwerk. „Der gebrochene 13-jährige Aleks kam zu Vorschein, der sich in seinen Schmerz eigenständig hineingesteigert hat, nur um sich die Bestätigung von den vergebenen Männern zu holen. Peinlich. Traurig. Armselig“, führt er weiter aus.

Dann entschuldigt er sich direkt bei Vanessa Nwattu, mit welcher er in dem Format als Paar auftrat: „Hiermit entschuldige ich mich von Herzen an @vanessa.nwa, an die Verführerinnen & alle weiteren Frauen, die sich durch meine Bilder angegriffen gefühlt haben.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Aleks Petrović | Temptation Island VIP🍎 (@aleks_petrovic)

Aleks Petrovic will nun professionelle Hilfe in Anspruch nehmen: „Ich arbeite seit dem Drehschluss (ca. seit 6 Monaten) an mir selbst & erhalte professionelle Hilfe in Form von einer Einzeltherapie. Dafür habe ich regelmäßigen Kontakt zu einem Psychologen & einem Coach für emotionale Intelligenz. Es ist bereits eine positive Veränderung spürbar, jedoch wird der Prozess der Transformation noch andauern.“

„Zur Klarstellung: Sexuelle Übergriffe & emotionale Manipulation in diesem Bereich, haben niemals stattgefunden! Alle Behauptungen dieser Art werden rechtlich sofort verfolgt. Die ersten Unterlassungserklärungen sind bereits unterzeichnet. Schadensersatzklagen folgen. Danke für die ganze Kritik, denn diese hat mir gezeigt, dass es der richtige war sich professionelle Hilfe zu holen“, stellt er weiter klar.