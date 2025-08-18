Connect with us

    „Aktenzeichen XY… Ungelöst“: Das sind die neuen Fälle am 20.08.25

    gepostet am

    "Aktenzeichen XY... ungelöst"
    ZDF / Nadine Rupp

    Das ZDF zeigt am 20. August 2025 eine neue Folge von „Aktenzeichen XY… Ungelöst“. In der Episode geht es unter anderem um einen Banküberfall und eine Frau, welche nach einem Kegelabend verfolgt wird. 

    Erneut bittet die Polizei um Mithilfe und erhofft sich durch die Ausstrahlung bei „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ um Hinweise aus der Bevölkerung. Neben den ungeklärten Kriminalfällen geht es auch um den XY-Preis.

    Das sind die Fälle bei „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ am 20. August 2025

    Wahr gewordener Albtraum

    "Temptation Island" 2025
    "Temptation Island" 2025: Das sind die Paare der neuen Staffel

    Eine junge Frau verbringt einen Kegelabend mit Freundinnen. Sie fährt mit dem Fahrrad nach Hause und nimmt denselben Weg wie immer. Plötzlich bemerkt sie Verfolger hinter sich.

    Nur kurz abgelenkt

    Ein älteres Paar hebt seine Ersparnisse bei der Bank ab. Zurück am Auto sind die Eheleute plötzlich von Fremden umringt. Am Ende ist das gesamte Geld verschwunden.

    Böse Überraschung

    Ein Supermarkt-Angestellter hat Feierabend. Er öffnet die Tür zum Nebenausgang – und hat plötzlich eine Pistole vor Augen. Es folgen die schlimmsten Minuten seines Lebens.

    Zwei Frauen in Angst

    Ein brutaler und bewaffneter Räuber bringt zwei Bankangestellte in seine Gewalt. Die Opfer durchleiden Todesängste

    Räuber mit Besonderheit

    Überfall auf einen Supermarkt. Der Täter kann unerkannt flüchten. Doch er hat ein auffälliges Merkmal, das ihm jetzt zum Verhängnis werden könnte.

    Der XY-Preis 2025

    Auf dem Nachhauseweg werden mehrere Personen Zeugen einer brutalten Gewalttat. Doch nur ein junger Mann schreitet ein und verhindert das Schlimmste. Nun ist er für den XY-Preis nominiert.

    Das ZDF zeigt „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ am 20. August 2025 um 20.15 Uhr.

