    „Aktenzeichen XY… Ungelöst“: Das sind die neuen Fälle am 08.10.25

    gepostet am

    "Aktenzeichen XY... Ungelöst"
    ZDF/Tobias Schult

    Das ZDF zeigt am 08. Oktober 2025 eine neue Folge von „Aktenzeichen XY… Ungelöst“. In der Episode geht es unter anderem um einen 12-Jährigen, welcher misshandelt und getötet wurde. 

    Erneut bittet die Polizei um Mithilfe und erhofft sich durch die Ausstrahlung bei „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ um Hinweise aus der Bevölkerung. Neben den ungeklärten Kriminalfällen geht es auch um den XY-Preis.

    Das sind die Fälle bei „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ am 08. Oktober 2025

    Unbekanntes Kind

    "Aktenzeichen XY... ungelöst"
    "Aktenzeichen XY… Ungelöst": Das sind die neuen Fälle am 20.08.25

    Ein kleiner Junge wird gesund geboren – wenig später ist er tot. Seine Leiche wird auf einem Parkplatz gefunden. Warum musste das Kind sterben? Und wer hat den Säugling abgelegt?

    Überfall zur Mittagszeit

    Ein Haus gerät in den Fokus eines räuberischen Duos. Die Männer halten sich erst vor der Villa auf – bis sie vor den Augen einer Kamera über den Zaun des Grundstücks steigen.

    Misshandelt und getötet

    Ein 12-jähriger Junge geht vom Fußballtraining nach Hause – doch er kommt dort nicht an. Am nächsten Tag wird seine Leiche gefunden. Wer ist für den Tod des Kindes verantwortlich?

    Überfall auf Supermarkt

    Ein Mann raubt einen Einkaufsmarkt aus und flüchtet. Wurde er beim Ausbaldowern gesehen? Potentielle Zeugen könnte es jede Menge geben.

    Der XY-Preis 2025

    Eine Studentin bemerkt tagsüber einen brutalen Angriff auf eine Frau. Die 28-Jährige handelt geistesgegenwärtig und rettet der Frau der Leben.

    Das ZDF zeigt „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ am 08. Oktober 2025 um 20.15 Uhr.

