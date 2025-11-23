Connect with us

    „Aktenzeichen XY… Ungelöst“: Das sind die Fälle am 26.11.25

    gepostet am

    "Aktenzeichen XY... Ungelöst"
    ZDF/Tobias Schult

    Das ZDF zeigt am 26. November 2025 eine neue Folge von „Aktenzeichen XY… Ungelöst“. In der Episode geht es unter anderem um ein prachtvolles Anwesen, welches in das Visier von Betrügern gerät und um einen Mord an einem 5-jährigen Mädchen. 

    Unaufgeklärte Verbrechen, die im Fernsehen nachgestellt und gemeinsam mit der Kriminalpolizei präsentiert werden – seit 1967 fesselt die ZDF-Fahndungssendung die Zuschauer. Erneut bittet die Polizei um Mithilfe und erhofft sich durch die Ausstrahlung bei „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ um Hinweise aus der Bevölkerung.

    Das sind die Fälle bei „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ am 26. November 2025

    Schlossbesitzer überfallen

    "Aktenzeichen XY... ungelöst"
    "Aktenzeichen XY… Ungelöst": Das sind die neuen Fälle am 20.08.25

    Ein prachtvolles Anwesen gerät in den Fokus Krimineller. Die Männer kundschaften den späteren Tatort aus – doch dabei werden sie gesehen. Wird ihnen das nun zum Verhängnis?

    Raub mit Folgen

    Ein älterer Herr wird überfallen. Zehn Stunden ist er an einen Stuhl gefesselt. Ein Jahr später stirbt der Mann an den Folgen der Tat. Jetzt gibt es eine neue Spur zu den Tätern.

    Mord an fünfjährigem Kind

    Über Nacht verschwindet ein fünf Jahre altes Mädchen aus dem Bett. In der Nähe des Hauses macht die Polizei eine entsetzliche Entdeckung.

    Der XY-Preis

    Auch in diesem Jahr hat die Jury etliche Vorschläge für den XY-Preis erhalten. Die diesjährigen Gewinner sind live im Studio und erzählen über ihre Heldentaten.

    Das ZDF zeigt „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ am 26. November 2025 um 20.15 Uhr.

