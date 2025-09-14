„Aktenzeichen XY… Ungelöst“: Das sind die Fälle am 17.09.25

Das ZDF zeigt am 20. August 2025 eine neue Folge von „Aktenzeichen XY… Ungelöst“. In der Episode geht es um einen Brand in einem Mehrfamilienhaus – dabei sterben zwei Menschen.

Erneut bittet die Polizei um Mithilfe und erhofft sich durch die Ausstrahlung bei „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ um Hinweise aus der Bevölkerung. Neben den ungeklärten Kriminalfällen geht es auch um den XY-Preis.

Das sind die Fälle bei „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ am 17. September 2025

Tod einer Touristin

Eine amerikanische Touristin entfernt sich von ihrer Reisegruppe. Sie will allein eine Festungsanlage besichtigen. Doch dort trifft sie ihren Mörder.

Tödliches Feuer

In einem Mehrfamilienhaus bricht ein Feuer aus – Brandstiftung. Die Flammen greifen rasch um sich – zwei Menschen sterben. Wer zündete das tödliche Inferno?

Überfall zu Hause

Ein Paar wird Opfer eines Raubüberfalls. Die Täter fordern die Öffnung des Tresors und scheuen auch nicht davor zurück, den Eheleuten Schmerzen zuzufügen.

Schüsse auf Wettbüro

Ein Wettbüro am Abend. Mehrere Spieler verfolgen gespannt ein Fußballspiel. Plötzlich feuert ein Unbekannter von der Straße aus sieben Kugeln mit einer Pistole durch die Scheibe.

Der XY-Preis 2025

Ein Mann entführt eine Frau in seinem Kofferraum. Als ein 33-Jähriger Zeuge davon wird, schaltet er die Polizei ein und fährt dem Täter hinterher. Jetzt ist er für den XY-Preis nominiert.

Das ZDF zeigt „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ am 17. September 2025 um 20.15 Uhr.