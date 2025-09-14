Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „Aktenzeichen XY… Ungelöst“: Das sind die Fälle am 17.09.25

    gepostet am

    "Aktenzeichen XY... ungelöst"
    ZDF / Nadine Rupp

    Das ZDF zeigt am 20. August 2025 eine neue Folge von „Aktenzeichen XY… Ungelöst“. In der Episode geht es um einen Brand in einem Mehrfamilienhaus – dabei sterben zwei Menschen. 

    Erneut bittet die Polizei um Mithilfe und erhofft sich durch die Ausstrahlung bei „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ um Hinweise aus der Bevölkerung. Neben den ungeklärten Kriminalfällen geht es auch um den XY-Preis.

    Das sind die Fälle bei „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ am 17. September 2025

    Tod einer Touristin

    "Aktenzeichen XY... ungelöst"
    "Aktenzeichen XY… Ungelöst": Das sind die neuen Fälle am 20.08.25

    Eine amerikanische Touristin entfernt sich von ihrer Reisegruppe. Sie will allein eine Festungsanlage besichtigen. Doch dort trifft sie ihren Mörder.

    Tödliches Feuer

    In einem Mehrfamilienhaus bricht ein Feuer aus – Brandstiftung. Die Flammen greifen rasch um sich – zwei Menschen sterben. Wer zündete das tödliche Inferno?

    Überfall zu Hause

    Ein Paar wird Opfer eines Raubüberfalls. Die Täter fordern die Öffnung des Tresors und scheuen auch nicht davor zurück, den Eheleuten Schmerzen zuzufügen.

    Schüsse auf Wettbüro

    Ein Wettbüro am Abend. Mehrere Spieler verfolgen gespannt ein Fußballspiel. Plötzlich feuert ein Unbekannter von der Straße aus sieben Kugeln mit einer Pistole durch die Scheibe.

    Der XY-Preis 2025

    Ein Mann entführt eine Frau in seinem Kofferraum. Als ein 33-Jähriger Zeuge davon wird, schaltet er die Polizei ein und fährt dem Täter hinterher. Jetzt ist er für den XY-Preis nominiert.

    Das ZDF zeigt „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ am 17. September 2025 um 20.15 Uhr.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023