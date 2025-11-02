„Aktenzeichen XY… Ungelöst“: Das sind die Fälle am 05.11.25

Das ZDF zeigt am 05. November 2025 eine neue Folge von „Aktenzeichen XY… Ungelöst“. In der Episode geht es unter anderem um eine Frau, welche auf einem Parkplatz eines Supermarktes entführt wird und um Telefonbetrüger, welche es auf ein Paar abgesehen haben.
Unaufgeklärte Verbrechen, die im Fernsehen nachgestellt und gemeinsam mit der Kriminalpolizei präsentiert werden – seit 1967 fesselt die ZDF-Fahndungssendung die Zuschauer. Erneut bittet die Polizei um Mithilfe und erhofft sich durch die Ausstrahlung bei „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ um Hinweise aus der Bevölkerung.
Das sind die Fälle bei „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ am 05. November 2025
Betrüger gesucht
Telefonbetrüger haben es auf die Ersparnisse eines Paars abgesehen. Was sie nicht ahnen: Ihre Stimmen werden von der Polizei mitgeschnitten. Wird ihnen das zum Verhängnis?
Geschlagen und entführt
Auf einem vollen Supermarktparkplatz wird eine Frau in ihrem eigenen Wagen entführt. Über eine Stunde ist sie ihrem Peiniger hilflos ausgeliefert.
Rätselhaftes Verschwinden
Von einem 29-Jährigen fehlt plötzlich jede Spur. Dem Familienvater werden dubiose Machenschaften nachgesagt. Wurde er ermordet?
Plötzlich verschwunden
Ein Familienvater fährt mit seinem besten Freund zu einer Veranstaltung – von der er nicht zurückkehrt. Was ist passiert?
Das ZDF zeigt „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ am 05. November 2025 um 20.15 Uhr.