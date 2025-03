„Ärgere mich über mich selber“: Das sagt Taliso Engel nach dem Knallhart-Urteil von Joachim Llambi bei „Let’s Dance“

Taliso Engel gilt als haushoher Favorit der diesjährigen Staffel von „Let’s Dance“. Doch in der zweiten Show konnte der Para-Schwimmer mit seiner Performance nicht punkten.

Mit seiner Tanzpartnerin Patricija Ionel sollte Taliso Engel eine Rumba auf das Parkett zaubern. Der paralympische Schwimmer konnte diesmal mit seiner Performance jedoch überhaupt nicht überzeugen.

Insgesamt nur neun Punkte bekam der Sportler von der Jury – von Joachim Llambi gab es sogar nur einen Punkt. Der Juror war gewohnt hart: „Du warst wirklich, würde ich sagen, zu 80 Prozent nicht in der Musik, nicht im Rhythmus, nicht im Takt und das ist nun mal essenziell. Also mir hat es heute leider nicht gut gefallen“, erklärte er zu dem Auftritt von Taliso Engel.

Trotz des Knallhart-Urteils wirkt Taliso Engel nach der Show gefasst. „Also, Herr Llambi hat’s ganz gut gesagt: Ich bin Sportler, ich kann mit schlechten Situationen umgehen und ich weiß, das war nicht unsere beste Leistung, leider“, sagte der 22-Jährige in einem Interview mit RTL.

„Ich ärgere mich über mich selber einfach am meisten“

In der Generalprobe habe die Rumba besser geklappt. „Ich ärgere mich über mich selber einfach am meisten“, so Taliso Engel. Auch seine Tanzpartnerin findet die harte Kritik von Joachim Llambi gerechtfertigt: „Llambi hat voll recht, ja – wir waren ein bisschen aus dem Takt.“ Dennoch habe Taliso Engel alles gegeben und sei „gut reingekommen“.

Im RTL-Interview bereut Joachim Llambi nicht, dass er ihm nur einen Punkt gegeben hat: „Wenn er nicht gut schwimmt, ist er auch auf dem letzten Platz oder im Vorlauf raus.“ Dennoch können nicht alle Zuschauer die harte Kritik nachvollziehen. „Einen Punkt zu geben, ist absolut respektlos!“, schreibt beispielsweise ein User auf dem Instagram-Kanal der Sendung. Dennoch finden auch die User, dass es nicht der beste Tanz von Taliso Engel war: „Taliso ist so ein Herz und ich mag die zwei als Team so gerne – auch wenn das nicht sein bester Tanz war.“

RTL und RTL+ zeigen „Let’s Dance“ immer freitags um 20.15 Uhr.