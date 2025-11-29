Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    TV

    „Adventsfest der 100.000 Lichter“: Diese Stars haben schon die Adventsgeschichte vorgelesen

    gepostet am

    Das Adventsfest der 100.000 Lichter
    MDR / JürgensTV / Dominik Beckmann

    Die Weihnachtsgeschichte beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ darf nicht fehlen und ist eine feste Tradition in der Show von Florian Silbereisen. In jedem Jahr liest ein ganz besonderer Gast die Geschichte vor.

    Das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ ist ein vorweihnachtliches Highlight für alle Schlagerfans. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler performen auf der Bühne und sorgen für Weihnachtsstimmung.

    In jedem Jahr wird von einem Star eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen – seit 2009 ist das eine feste Tradition in der Show von Florian Silbereisen. Die erste Adventsgeschichte kam damals von „Traumschiff“-Star Barbara Wussow.

    "Santa Clause"
    "Santa Clause"-Filme: Diese Stars sind schon verstorben

    Diese Stars lasen die Adventsgeschichte vor

    Im Jahr 2010 folgte Schauspieler Christian Wolff und 2011 war der ehemalige „Traumschiff“-Kapitän Siegfried Rauch an der Reihe. Danach folgten Schauspielerin Senta Berger (2012) sowie Schauspielerin Marianne Sägebrecht (2013). Im Jahr 2014 durften Schauspielerin Christiane Hörbiger und Gerhard Tötschinger die Weihnachtsgeschichte vortragen – beide sind mittlerweile verstorben.

    Auch in den kommenden Jahren wurde an der Tradition festgehalten: Schauspiel-Legende Ruth Maria Kubitschek (2015), Schauspieler Mario Adorf (2016), Schauspielerin Hannelore Elsner (2017), Moderatorin Michelle Hunziker (2018) und im Jahr 2019 durfte Marianne Sägebrecht ein zweites Mal die Adventsgeschichte vorlesen.

    2020 folgte TV-Legende Uschi Glas, danach Bülent Ceylan (2021), Comedy-Ikone Dieter „Didi“ Hallervorden (2022), Designer Guido Maria Kretschmer (2023) und TV-Urgestein Thomas Gottschalk (2024).

    Mit emotionalen Momenten, festlicher Musik und stimmungsvoller Kulisse aus Suhl bringt der MDR seit 2004 jedes Jahr das Leuchten der Weihnachtszeit auf die Bildschirme – 2025 feiert diese Erfolgsgeschichte ihr 20. Jubiläum. Am 27. November 2004 moderierte Florian Silbereisen erstmals die Eurovisionsshow zum Start in die Adventszeit – damals mit prominenten Gästen wie Vicky Leandros, Helmut Kohl, Frank Schöbel, Nana Mouskouri, David Hasselhoff und Mireille Mathieu.

    Die Adventsgeschichte ist nicht die einzige Tradition in der TV-Show

    Nach Stationen in Cottbus und Zwickau kehrte die Show 2007 nach Thüringen zurück – seither wird aus Suhl die Adventszeit eröffnet. Seit 2009 hat eine berührende Tradition ihren festen Platz: Das Friedenslicht aus Bethlehem wird in der Show empfangen und weitergegeben – ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und Hoffnung über Grenzen hinweg.

    Über die Jahre gaben sich nationale und internationale Stars die Ehre – unter anderem Helene Fischer, Roland Kaiser, Andrea Berg, Otto Waalkes, André Rieu, Barbara Schöneberger, die Kelly Family, Thomas Gottschalk, Till Brönner, Mario Adorf, Senta Berger, Wincent Weiss, Michelle Hunziker, Guido Maria Kretschmer und Katarina Witt. Neben großen Showmomenten gehören auch Rolf Zuckowskis Familien-Weihnachtslieder, die Adventsgeschichte und der Besuch des Nürnberger Christkindes zu den festen Bestandteilen des „Adventsfests“.

    In this article:, , ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023