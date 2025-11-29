„Adventsfest der 100.000 Lichter“: Diese Stars haben schon die Adventsgeschichte vorgelesen

Die Weihnachtsgeschichte beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ darf nicht fehlen und ist eine feste Tradition in der Show von Florian Silbereisen. In jedem Jahr liest ein ganz besonderer Gast die Geschichte vor.

Das „Adventsfest der 100.000 Lichter“ ist ein vorweihnachtliches Highlight für alle Schlagerfans. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler performen auf der Bühne und sorgen für Weihnachtsstimmung.

In jedem Jahr wird von einem Star eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen – seit 2009 ist das eine feste Tradition in der Show von Florian Silbereisen. Die erste Adventsgeschichte kam damals von „Traumschiff“-Star Barbara Wussow.

Diese Stars lasen die Adventsgeschichte vor

Im Jahr 2010 folgte Schauspieler Christian Wolff und 2011 war der ehemalige „Traumschiff“-Kapitän Siegfried Rauch an der Reihe. Danach folgten Schauspielerin Senta Berger (2012) sowie Schauspielerin Marianne Sägebrecht (2013). Im Jahr 2014 durften Schauspielerin Christiane Hörbiger und Gerhard Tötschinger die Weihnachtsgeschichte vortragen – beide sind mittlerweile verstorben.

Auch in den kommenden Jahren wurde an der Tradition festgehalten: Schauspiel-Legende Ruth Maria Kubitschek (2015), Schauspieler Mario Adorf (2016), Schauspielerin Hannelore Elsner (2017), Moderatorin Michelle Hunziker (2018) und im Jahr 2019 durfte Marianne Sägebrecht ein zweites Mal die Adventsgeschichte vorlesen.

2020 folgte TV-Legende Uschi Glas, danach Bülent Ceylan (2021), Comedy-Ikone Dieter „Didi“ Hallervorden (2022), Designer Guido Maria Kretschmer (2023) und TV-Urgestein Thomas Gottschalk (2024).

Mit emotionalen Momenten, festlicher Musik und stimmungsvoller Kulisse aus Suhl bringt der MDR seit 2004 jedes Jahr das Leuchten der Weihnachtszeit auf die Bildschirme – 2025 feiert diese Erfolgsgeschichte ihr 20. Jubiläum. Am 27. November 2004 moderierte Florian Silbereisen erstmals die Eurovisionsshow zum Start in die Adventszeit – damals mit prominenten Gästen wie Vicky Leandros, Helmut Kohl, Frank Schöbel, Nana Mouskouri, David Hasselhoff und Mireille Mathieu.

Die Adventsgeschichte ist nicht die einzige Tradition in der TV-Show

Nach Stationen in Cottbus und Zwickau kehrte die Show 2007 nach Thüringen zurück – seither wird aus Suhl die Adventszeit eröffnet. Seit 2009 hat eine berührende Tradition ihren festen Platz: Das Friedenslicht aus Bethlehem wird in der Show empfangen und weitergegeben – ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und Hoffnung über Grenzen hinweg.

Über die Jahre gaben sich nationale und internationale Stars die Ehre – unter anderem Helene Fischer, Roland Kaiser, Andrea Berg, Otto Waalkes, André Rieu, Barbara Schöneberger, die Kelly Family, Thomas Gottschalk, Till Brönner, Mario Adorf, Senta Berger, Wincent Weiss, Michelle Hunziker, Guido Maria Kretschmer und Katarina Witt. Neben großen Showmomenten gehören auch Rolf Zuckowskis Familien-Weihnachtslieder, die Adventsgeschichte und der Besuch des Nürnberger Christkindes zu den festen Bestandteilen des „Adventsfests“.