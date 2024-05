Achtung, Spoiler: Dieses Paar gewinnt die Zoff-Show „Prominent getrennt“!

Noch zwei Folgen lang fliegen in der „Villa der Verflossenen“ die Fetzen. In der diesjährigen Staffel von „Prominent getrennt“ kam es oft zum Streit. Nun ist durchgesickert, welches Paar die Krawall-Show gewinnt.

Bei „Prominent getrennt“ ziehen Ex-Paare in eine Villa und müssen sich dort als Team in mehreren Challenges gegen die anderen Paare durchsetzen. Das gestaltet sich gar nicht so einfach – vor allem in dieser Staffel nicht. Denn diese hatte es in sich! Und es kam sogar zu Handgreiflichkeiten – Kim Virginia Hartung musste daraufhin das Format verlassen.

Das Finale der Show ist ab dem 5. Juni 2024 bei RTL verfügbar. Doch schon jetzt ist durchgesickert, welches Ex-Paar die diesjährige Staffel gewinnen wird. Wer nicht wissen will, wer der Sieger von „Prominent getrennt“ ist, sollte NICHT weiterlesen.

Achtung, Spoiler: Dieses Ex-Paar gewinnt „Prominent getrennt“

Bei „Prominent getrennt“ kämpften acht frühere Paare um den Titel und einem Preisgeld. Die Zerstrittenen müssen dabei im Team funktionieren – das klappt bei einigen mehr, bei anderen dafür umso weniger. Zoff ist in der Realityshow vorprogrammiert. Die Show neigt sich dem Finale zu und schon bald wird der Gewinner gekürt.

Zuletzt versuchte Mike Cees, die anderen Kandidaten gegeneinander auszuspielen, um das Rennen für sich zu machen. Aufgegangen ist der Plan jedoch nicht: Laut der Bild-Zeitung sollen nämlich Melina Hoch und Tim Kühnel die Staffel gewinnen. Ob die beiden wirklich das Reality-TV-Format als Sieger verlassen werden, bleibt noch abzuwarten.

Nach „Love Island“ waren Melina und Tim offiziell für drei Monate ein Paar – ein Liebes-Comeback nach der Teilnahme bei „Prominent getrennt“? Definitiv ausgeschlossen. Stattdessen können sich die beiden nun über ein Preisgeld von 100.000 Euro freuen. RTL will sich noch nicht in die Karten blicken lassen. Der Sender lässt in der Bild verlauten: „Am 5. Juni zeigt RTL+ die 10. und finale Folge von ‚Prominent getrennt‘, und da niemand Spoiler mag, wollen wir da natürlich nichts vorwegnehmen.“

Die neuen Folgen von „Prominent getrennt“ sind bei RTL+ verfügbar.