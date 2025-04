Achtung, Spoiler: Dieser Kandidat gewinnt „Das Supertalent“ 2025

Die Staffel war noch nie so kurz: RTL schickte nur vier Folgen von „Das Supertalent“ ins Rennen. Nun steht auch fest, wer die diesjährige Staffel der Castingshow gewinnt.

Welche Kandidatinnen und Kandidaten haben die Zuschauer von „Das Supertalent“ am meisten berührt oder unterhalten? In einer Mini-Staffel von vier Folgen wurde der Gewinner der diesjährigen Staffel gesucht – und nun auch gefunden. Achtung, Spoiler: Wer nicht wissen will, wer die Staffel gewinnt, sollte NICHT weiterlesen!

Der Gewinner von „Das Supertalent“ steht fest

Schon mit seinem ersten Auftritt bei „Das Supertalent“ hat Jayden Swingewood die Jury komplett überzeugt. Für den 16-jährigen Schüler aus Duisburg gab es vier Ja-Stimmen. Doch im Finale legt er mit dem Song „Lonley“ von Superstar Justin Bieber nochmal einen drauf. „Es ist der größte Auftritt, den ich je hatte“, erklärt er, bevor er die Supertalent-Bühne betritt.

Und auch von dieser Performance zeigt sich die Jury beeindruckt. „Mir hat da nichts gefehlt […] Das kann man gar nicht besser machen“, sagt Dieter Bohlen. Und dann verkünden Victoria Swarovski und Knossi die Entscheidung: „Das Supertalent 2025 ist: Jayden Swingewood!“ Für den 16-Jährigen regnet es schließlich goldenes Konfetti.

Nicht nur er, sondern auch seine Freunde und Familie sind im Saal außer sich. Und Jayden Swingewood bringt kaum ein Wort heraus: „Ey, ich kann es immer noch nicht in Worte fassen.“ Nach der Verkündung gibt es nochmal seine Sieger-Performance zum besten – und verlässt die Staffel von „Das Supertalent“ mit einer Siegprämie von 50.000 Euro.

Das Talent von Jayden Swingewood ist Singen und er begleitet sich dabei selbst auf dem Keyboard oder auf der Gitarre. Am liebsten singt er traurige Balladen, weil er so am besten seine Gefühle ausdrücken kann. Durch den Tod seiner Cousine hat er mit der Musik angefangen. Der Tod hat ihn erst so richtig dazu ermutigt sich zu trauen seine Musik zu veröffentlichen. Bis vor einigen Tagen wusste er gar nicht, dass er bei „Das Supertalent“ auftritt. Tony Bauer hat ihn beim Eishockey Training mit dieser Botschaft überrascht.

Das Finale von „Das Supertalent“ zeigt RTL am 26. April 2025 um 20.15 Uhr. Die Folge ist vorab bei RTL+ verfügbar.