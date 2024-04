8.000 Folge von GZSZ: Das Urteil und die fatalen Folgen!

Mit Spannung wird die 8.000 Folge von „Gute Zeiten, schlechten Zeiten“ erwartet. Der Gerichtsprozess wird über die Schicksale von Katrin Flemming und Carlos Lopez entscheiden. Was können die Fans von der Jubiläumsfolge erwarten?

Für Carlos (Patrick Fernandez) geht es in der 8.000 Folge von GZSZ um alles. Kann er seine Unschuld beweisen und das Gefängnis endlich verlassen? Oder kommen Katrin (Ulrike Frank) und Tobias (Jan Kittmann) mit ihrer Lüge durch? „Die ganze Folge zeigt nur einen einzigen Tag und dreht sich ausschließlich um den Prozess gegen Carlos Lopez wegen Todschlags“, sagt Schauspieler Jan Kittmann im Interview mit RTL.

Die 8.000 Folge von GZSZ spielt sich komplett im Gerichtssaal ab. Die Nerven liegen bei allen Beteiligten mehr als blank. Alicia (Josefin Bressel) steht fest an der Seite von Carlos. „Vielleicht sollte ich gestehen, dann sitze ich nur fünf Jahre statt zehn“, sagt er zu Alicia. Katrin hält ihre Maskerade weiterhin aufrecht. „Ich habe keinen Grund, eine Falschaussage zu riskieren!“, sagt sie im Gericht.

„Tobias und Katrin haben im Vorfeld dafür gesorgt, dass sehr viel gegen ihn spricht, und es darauf hinausläuft, dass Carlos für viele Jahre ins Gefängnis muss“, heizt Schauspieler Jan Kittmann die Spannung vor dem Serienjubiläum an. Ob Tobias weiter lügen kann und so einen Menschen, was er nicht getan hat, ins Gefängnis bringen kann?

Achtung, Spoiler: So endet der Prozess gegen Carlos

Wer nicht wissen will, wie es weitergeht, sollte NICHT weiterlesen! Den Gerichtsprozess zeigt RTL am 15. und 16. April um 19:40 Uhr. Die Jubiläumsfolge ist bereits bei RTL+ verfügbar. Seit Wochen schon sitzt Carlos unschuldig in Untersuchungshaft. Im Prozess zeigt sich nun endlich, ob Katrin und Tobias mit ihrer Intrige durchkommen.

Wie kam es dazu? Carlos hatte bei der einstigen Baufirma von Katrin (Ulrike Frank) für mächtig viel Ärger gesorgt. Aufgrund zahlreicher Intrigen wäre ihr Mann Tobias (Jan Kittmann) beinahe im Gefängnis gelandet und Katrin hätte ihr Unternehmen fast zu einem Spottpreis verkaufen müssen. Carlos einstiger Komplize wurde dann tot im Kiez aufgefunden – das Paar ergriff dann seine Chance auf Rache und sorgten dafür, dass Carlos verdächtig wird.

Carlos‘ Verurteilung scheint unumgänglich. Doch dann kommt plötzlich alles ganz anders. Katrin (Ulrike Frank) hat das Nachsehen und sie muss mit ansehen, wie Carlos (Patrick Fernandez) freigesprochen wird. Mit seiner Aussage rettete ausgerechnet Tobias ihrem Erzfeind den Kragen.

Schlimme Folgen für die Ehe von Katrin und Tobias

Katrin räumt ein, sich bei der Aussage um das Alibi von Carlos im Datum geirrt zu haben, nachdem ihr ein Jahr Haft für Meineid angedroht wurde. Carlos kommt davon – er bekommt lediglich eine Geldstrafe für das Schwarzarbeiten. Selbst für die Erpressung wird er nicht belangt. Das Urteil hat schlimme Folgen für die Ehe von Katrin und Tobias. „Du hattest so viele Gelegenheiten für einen stilvollen Rückzieher“, sagt Katrin zu Tobias. „Carlos war schon einmal unschuldig im Gefängnis. Er ist durch die Hölle gegangen. Mir reicht das“, sagt er.

Katrin ist jedoch weiter auf Kriegsfuß: „Ist dir eigentlich klar, was uns jetzt erwartet? Dass wir uns im Datum geirrt haben, glaubt uns kein Mensch, und schon gar kein Staatsanwalt. Das wird juristische Konsequenzen nach sich ziehen. Ich bezahle mit meiner Reputation, dass du dein Gewissen erleichtern musstest. Und ich dachte, ich kann mich auf dich verlassen!“

Das ganze Drama zeigt RTL in der GZSZ-Jubiläumsfolge am 15. April um 19:40 Uhr.