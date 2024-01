40 Jahre RTL: Das war die erste Szene auf dem Sender!

RTL feiert in diesem Monat seinen 40. Geburtstag. Im Jahr 1984 ging der heutige Marktführer auf Sendung. Bereits die ersten Sekunden nach Sendestart sorgten damals für ziemlich viel Wirbel.

RTL hat den Fernsehmarkt ordentlich aufgemischt und sorgte immer wieder für Schlagzeilen. Der Kanal etablierte erfolgreiche Sendungen wie GZSZ, das Dschungelcamp, „Let’s Dance“ oder „Deutschland sucht den Superstar“. In diesem Monat feiert der Sender sein 40-jähriges Jubiläum.

RTL ist seit über 30 Jahren Dauer-Marktführer

Zum Start hat RTL (Damals noch RTL plus) aus einem Ministudio im luxemburgischen Dudelange gesendet. Entlang der Landesgrenze können den Sender nur rund 200.000 Haushalte empfangen. In der Silvesternacht 1987/88 zieht der Kanal von Luxemburg nach Köln. Aus dem damals kleinen RTL wird innerhalb weniger Jahre etwas ganz Großes: Schon bald erreicht der Sender nämlich 6,5 Millionen Zuschauer.

Der Sender hat den TV-Markt ordentlich durcheinander gewirbelt: Im Jahr 1987 startet mit „Guten Morgen Deutschland“ die erste Morningshow im Fernsehen und als erster Kanal sendete RTL ab 1992 rund um die Uhr – im gleichen Jahr wurde RTL erstmals Marktführer und ist es bei den 14- bis 49-Jährigen bis heute mit großem Abstand auch geblieben. Im Laufe der Jahre entwickelte sich RTL zum erfolgreichsten werbefinanzierten Fernsehkanal Europas und ist einer der wichtigsten Säulen in dem Medienkonzern.

Das war die erste Szene bei RTL plus

Das damalige RTL plus, so der Name zum Start, ist natürlich nicht mehr mit dem heutigen RTL vergleichbar. Es war der 2. Januar 1984: In der ersten Szene auf dem Sender ist zu sehen, wie „Chefarzt“ Rainer Holbe einen Fernseher im Kreißsaal entband – darauf war das Logo von RTL plus zu sehen. Nach dem Startschuss lief die Newsshow „7 vor 7“ sowie der Spielfilm „Borsalino & Co.“. Das Programm wirkte wie aus dem Partykeller. Es war teilweise improvisiert und sehr locker – ganz anders, als es bei ARD und ZDF war.

Dieser Privatsender kam noch vor RTL

Auch, wenn RTL der Marktführer ist – es war nicht der erste Privatsender in Deutschland. Denn einen Tag zuvor ging PKS, welches das heutige SAT.1 ist, auf Sendung. „Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Moment sind Sie Zeuge des Starts des ersten privaten Fernsehveranstalters in der Bundesrepublik Deutschland“, ließ der damalige Geschäftsführer des Senders, Jürgen Doetz, verlauten. Zum Anfang des Jahres 1985 wurde PKS in SAT.1 umbenannt. Zwar konnte SAT.1 in den 40 Jahren auch zahlreiche Quoten-Höhenflüge verbuchen – aber RTL lag bei der Gesamtreichweite immer vorne. Seit einigen Jahren steckt SAT.1 zudem ist einer Quoten-Krise.