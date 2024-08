20 Jahre Dschungelcamp: Zahlen und Fakten zur Erfolgsshow bei RTL

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ feiert Jubiläum bei RTL: Das Dschungelcamp läuft seit mittlerweile 20 Jahren über die Billdschirme. Wir haben interessanten Zahlen und Fakten zur Erfolgsshow zusammengestellt.

Als am 20. Januar 2004 der Schlagersänger Costa Cordalis zum ersten Dschungelkönig gekrönt wurde, saß ganz TV-Deutschland gebannt vor den Bildschirmen. Seit nunmehr 20 Jahren ist „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehens und Millionen Zuschauer fiebern jedes Jahr gespannt mit. In diesem Jahr gibt es aufgrund des Jubiläums gleich zwei Staffeln.

Zahlen und Fakten zum Dschungelcamp

Wie viele Staffeln wurden in 20 Jahren produziert?

17 Staffeln

In welchen Jahren lief das Dschungelcamp bei RTL?

2004, 2008–2009, 2011–2020, seit 2022

Wie viele Folgen wurden ausgestrahlt?

269 reguläre Folgen (ohne Wiedersehen-, Nachspiel- oder andere Special-Shows)

Wie viele Sekunden, Minuten, Stunden und Tage sind 269 Folgen Dschungelcamp?

269 Folgen sind 1.263.951 Sekunden, rund 21.066 Sendeminuten, rund 351 Stunden oder rund 15 Tage. Wer also die Staffeln 1 bis 17 am Stück schauen wollen würde, säße 15 Tage ohne Unterbrechung vor dem Bildschirm.

Wie viele Stars haben in 20 Jahren teilgenommen?

191 Stars bzw. 190 Stars (Brigitte Nielsen ist der einzige Star, der zweimal im Dschungel – Staffel 6, 2012 und Staffel 10, 2016 – war.)

Wer war bisher der älteste Star im Camp?

Ingrid van Bergen war bisher der älteste Star, der sich jemals auf das Dschungelabenteuer eingelassen hat. Die mittlerweile 93-Jährige hat 2009 mit stolzen 77 Jahren bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mitgemacht und sogar den Sieg eingefahren.

Wer war bisher der jüngste Star im Camp?

Jüngster Dschungel-Teilnehmer aller Zeiten war Daniel Küblböck, der gerade mal 18 Jahre jung war als er am 9. Januar 2004 in den Dschungel einzog.

Wer war bisher der jüngste bzw. der älteste Gewinner des Dschungelcamps?

Jüngster Dschungelkönig: Joey Heindle (19 Jahre alt in Staffel 7, 2013)

Älteste Dschungelkönigin: Ingrid van Bergen (77 Jahre alt in Staffel 4, 2009)

Wie viele Dschungelköniginnen und wie viele Dschungelkönige gab es in 20 Jahren?

9 Dschungelköniginnen (Désirée Nick, Ingrid van Bergen, Brigitte Nielsen, Melanie Müller, Maren Gilzer, Jenny Frankhauser, Evelyn Burdecki, Djamila Rowe, Lucy Diakovska) und 8 Dschungelkönige (Costa Cordalis, Ross Anthony, Peer Kusmagk, Joey Heindle, Menderes Bağcı, Marc Terenzi, Prince Damien, Filip Pavlović).

Welcher Dschungelkönig hatte die kürzeste „Amtszeit“?

Costa Cordalis‘ Dschungelkönig-Amtszeit währte am kürzesten mit lediglich 292 Tagen. Der Grund: Im Jahr 2004 wurden zwei Staffeln produziert – eine im Januar und eine zweite Ende Oktober bis Anfang November. Désirée Nick wurde am 6. November 2004 zur neuen Dschungelkönigin gekürt.

Welcher Dschungelkönig hatte die längste „Amtszeit“?

Désirée Nicks Dschungelkönig-Amtszeit währte am längsten mit 1.177 Tagen. Der Grund: Nach den zwei Staffeln im Jahr 2004 wurde Staffel 3 im Januar 2008 produziert und ausgestrahlt. Ross Antony löste Désirée Nick am 26. Januar 2008 als neuer Dschungelkönig ab.

Rein hypothetisch: Wer wären die Dschungelköniginnen bzw. -könige der letzten 20 Jahre, wenn die Zweitplatzierten gewonnen hätten?

Staffel 1, 2004: Lisa Fitz anstatt Costa Cordalis

Staffel 2, 2004: Isabel Varell anstatt Désirée Nick

Staffel 3, 2008: Michaela Schaffrath anstatt Ross Antony

Staffel 4, 2009: Lorielle London anstatt Ingrid van Bergen

Staffel 5, 2011: Katy Karrenbauer anstatt Peer Kusmagk

Staffel 6, 2012: Kim Gloss anstatt Brigitte Nielsen

Staffel 7, 2013: Olivia Jones anstatt Joey Heindle

Staffel 8, 2014: Larissa Marolt anstatt Melanie Müller

Staffel 9, 2015: Jörn Schlönvoigt anstatt Maren Gilzer

Staffel 10, 2016: Sophia Wollersheim anstatt Menderes Bağcı

Staffel 11, 2017: Hanka Rackwitz anstatt Marc Terenzi

Staffel 12, 2018: Daniele Negroni anstatt Jenny Frankhauser

Staffel 13, 2019: Felix van Deventer anstatt Evelyn Burdecki

Staffel 14, 2020: Sven Ottke anstatt Prince Damien

Staffel 15, 2022: Eric Stehfest anstatt Filip Pavlović

Staffel 16, 2023: Luigi „Gigi“ Birofio anstatt Djamila Rowe

Staffel 17, 2024: Leyla Lahouar anstatt Lucy Diakovska

Wann gab es zum ersten Mal einen nachrückenden Star?

In der 7. Staffel zog Schauspieler Helmut Berger aus gesundheitlichen Gründen während der laufenden Staffel aus. In derselben Folge rückte Sänger Klaus Baumgart nach.

Welche weiteren Stars sind nachgerückt?

Djamila Rowe rückte in Staffel 16 (2023) vor Sendestart nach, weil Martin Semmelrogge nicht nach Australien einreisen konnte.

Welcher Dschungelstar war am kürzesten im Camp?

Günther Krause (Staffel 14, 2020) war am kürzesten im Dschungel: Er musste das Camp nach nur einem Tag verlassen.

Wie viele und welche Stars haben das Dschungelcamp freiwillig verlassen durch den Ruf „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“?

12 Stars: Dustin Semmelrogge (Staffel 1), Harry Wijnvoord (Staffel 2), Dolly Buster (Staffel 2), Giulia Siegel (Staffel 4), Sarah Knappik (Staffel 5), Martin Kesici (Staffel 6), Michael Wendler (Staffel 8), Angelina Heger (Staffel 9), Gunter Gabriel (Staffel 10), Ansgar Brinkmann (Staffel 12), Giuliana Farfalla (Staffel 12), Cora Schumacher (Staffel 17)

Wie viele und welche Stars haben das Dschungelcamp aufgrund ärztlicher Anweisung und welche aufgrund einer Anweisung des Senders verlassen müssen?

5 Stars haben das Camp aufgrund ärztlicher Anweisung verlassen: Lisa Bund (Staffel 3), Helmut Berger (Staffel 7), Rolf Zacher (Staffel 10), Günther Krause (Staffel 14), Heinz Hoenig (Staffel 17)

2 Stars haben das Camp aufgrund einer Senderanweisung verlassen: DJ Tomekk (Staffel 3), Janina Youssefian (Staffel 15)

In welchem Dschungelcamp waren die Stars im Schnitt am jüngsten?

Platz 1) Staffel 6 (2012, Dschungelkönigin: Brigitte Nielsen) = ⌀ 36,5 Jahre

Platz 2) Staffel 8 (2014, Dschungelkönigin: Melanie Müller) = ⌀ 37,9 Jahre

Platz 3) Staffel 17 (2024, Dschungelkönigin: Lucy Diakovska) = ⌀ 38,3 Jahre

In welcher Staffel des Dschungelcamps waren die Stars im Durchschnitt am ältesten?

Platz 1) Staffel 4 (2009, Dschungelkönigin: Ingrid van Bergen) = ⌀ 45,7 Jahre

Platz 2) Staffel 10 (2016, Dschungelkönig: Menderes Bağcı) = ⌀ 45,2 Jahre

Platz 3) Staffel 5 (2011, Dschungelkönigin: Peer Kusmagk) = ⌀ 44,0 Jahre

Wie alt ist der durchschnittliche Dschungelstar?

⌀ 41,06 Jahre alt.

Welcher weibliche und männliche Name war in den letzten 20 Jahren am meisten unter den Stars vertreten?

Frauen: 4 x Sara bzw. Sarah (Sarah Knappik, Staffel 5; Sara Kulka, Staffel 9; Sarah Joelle Jahnel, Staffel 11; Sarah Kern, Staffel 17)

Männer: 3 x David (David Ortega, Staffel 10; David Friedrich, Staffel 12; David Odonkor, Staffel 17), 3 x Markus (Markus Majowski, Staffel 11; Markus Reinecke, Staffel 14; Markus Mörl, Staffel 16), 3 x Peter (Peter Bond, Staffel 4; Peter Orloff, Staffel 13; Peter Althof, Staffel 15)

Was sind die fünf häufigsten Berufe der Dschungelstars der letzten 20 Jahre?

Platz 1) Schauspieler (43 Stars)

Platz 2) Musiker (42 Stars)

Platz 3) Reality-TV-Star (34 Stars)

Platz 4) Model (20 Stars)

Platz 5) Moderator (14 Stars)

Welcher Star erhielt in 20 Jahren Dschungelcamp prozentual die meisten Zuschauerstimmen im Finale und wurde somit zum Dschungelkönig gekürt?

Platz 1) Menderes Bağcı (Staffel 10, 2016): 81,11 Prozent

Platz 2) Prince Damien (Staffel 14, 2020): 80,62 Prozent

Platz 3) Marc Terenzi (Staffel 11, 2017): 74,30 Prozent

Welche Frau erhielt in 20 Jahren Dschungelcamp prozentual die meisten Zuschauerstimmen im Finale und wurde somit zur Dschungelkönigin gekürt?

Platz 1) Lucy Diakovska (Staffel 17, 2024): 64,49 Prozent

Platz 2) Djamila Rowe (Staffel 16, 2023): 62,26 Prozent

Platz 3) Evelyn Burdecki (Staffel 13, 2019): 60,45 Prozent

Wie viele Sterne hätten in 20 Jahren erspielt werden können und wie viele wurden erspielt?

In 20 Jahren hätten 2629 Sterne erspielt werden können, es wurden 1483 Sterne erspielt bzw. 56,41 Prozent.

Welches Dschungelcamp-Staffel war am erfolgreichsten und erspielte prozentual die meisten Sterne?

Platz 1) Staffel 1, 2004: 73,27 Prozent der Sterne (Erspielte Sterne: 74, Gesamtsterne der Staffel: 101)

Platz 2) Staffel 4, 2009: 70,83 Prozent der Sterne (Erspielte Sterne: 102, Gesamtsterne der Staffel: 144)

Platz 3) Staffel 6, 2012: 67,79 Prozent der Sterne (Erspielte Sterne: 101, Gesamtsterne der Staffel: 149)

Welches Dschungelcamp war am unerfolgreichsten und erspielte prozentual die wenigsten Sterne?

Platz 1) Staffel 14, 2020: 37,28 Prozent der Sterne (Erspielte Sterne: 63, Gesamtsterne der Staffel: 169)

Platz 2) Staffel 13, 2019: 47,22 Prozent der Sterne (Erspielte Sterne: 85, Gesamtsterne der Staffel: 180)

Platz 3) Staffel 12, 2018: 49,36 Prozent der Sterne (Erspielte Sterne: 77, Gesamtsterne der Staffel: 156)

Wie viele Dschungelprüfungen gab es in 20 Jahren?

325 Dschungelprüfungen gab insgesamt in 20 Jahren.

Wie viele Sterne haben die Stars der letzten 20 Jahren im Durchschnitt pro Dschungelprüfung erspielt?

Die Stars der letzten 20 Jahre haben durchschnittlich etwa 4,56 Sterne pro Dschungelprüfung erspielt (Berechnung: Erspielte Sterne 1483 / 325 Dschungelprüfungen).

Wie viele Dschungelprüfungen wurden abgebrochen?

Insgesamt wurden 15 Dschungelprüfungen in 20 Jahren abgebrochen. Die Stars der 17. Staffel (2024) halten mit vier abgebrochenen Prüfungen den bisherigen Rekord.

Die Prüfungsabbrecher und ihre jeweilige Prüfung:

Staffel 2, 2004: Jimmy Hartwig / „Perlentaucher“

Staffel 5, 2011: Sarah Knappik / „Ab durch die Wand“

Staffel 7, 2013: Georgina Fleur / „Dschungelkloake“

Staffel 8, 2014: Mola Adebisi & Larissa Marolt / „Spinnenschock“, abgebrochen durch Mola

Staffel 9, 2015: Sara Kulka / „Hölle der Finsternis“

Staffel 10, 2016: Helena Fürst & Ricky Harris / „Dschungelspielplatz“, abgebrochen durch Helena

Staffel 10, 2016: Helena Fürst & Sophia Wollersheim / „Auf Floß geht’s los“, abgebrochen durch Helena

Staffel 13, 2019: Gisele Oppermann & Bastian Yotta / „Mitgehangen, mitgefangen“, abgebrochen durch Gisele

Staffel 14, 2020: Daniela Büchner / „Ge-Fahrstuhl“

Staffel 15, 2022: Manuel Flickinger / „Aramis“

Staffel 16, 2023: Djamila Rowe / „Korrekt“

Staffel 17, 2024: Twenty4tim & Leyla Lahouar / „Ich bin im Spa“, abgebrochen durch Leyla

Staffel 17, 2024: Leyla Lahouar / „Repara-Totur“

Staffel 17, 2024: Kim Virginia & Anya Elsner / „Bah-Tonmischer“, abgebrochen durch Kim

Staffel 17, 2024: Leyla Lahouar / „Passion“

Wie viele Dschungelprüfungen wurden verweigert bzw. nicht angetreten?

Insgesamt wurden 10 Dschungelprüfungen in 20 Jahren verweigert bzw. nicht angetreten. Legendär die Verweigerung von Alexander „Honey“ Keen in Staffel 11: Als einziger Star verweigerte er bei einer Gruppenprüfung. Damit durften auch die restlichen acht Stars nicht antreten.

Die Prüfungsverweigerer und ihre jeweilige Prüfung:

Staffel 3, 2008: Julia Biedermann / „Kakerlakensarg“

Staffel 5, 2011: Sarah Knappik / „Raus aus den Mulden“

Staffel 10, 2016: Helena Fürst / „Dschungellabor“

Staffel 11, 2017: Fräulein Menke / „Oll you can eat“

Staffel 11, 2017: Kader Loth, Hanka Rackwitz, Alexander „Honey“ Keen, Marc Terenzi, Thomas Häßler, Florian Wess, Jens Büchner, Nicole Mieth, Gina-Lisa Lohfink / „Dschungel-Grausstellung“, verweigert durch Honey

Staffel 12, 2018: Matthias Mangiapane / „Spaßbad Murwillumbah“

Staffel 13, 2019: Gisele Oppermann / „Abgewrackt“

Staffel 13, 2019: Gisele Oppermann / „Alarm in Cobra 11“

Staffel 15, 2022: Peter Althof & Eric Stehfest / „Fluss mit lustig“, verweigert durch Eric

Staffel 15, 2022: Harald Glööckler & Anouschka Renzi / „Make memory great again“, beide Stars verweigern

Wer musste bisher die meisten Dschungelprüfungen absolvieren?

Die meisten Dschungelprüfungen musste bisher Daniela Büchner (Staffel 14, 2020) absolvieren. Mit 12 Prüfungen hält sie aktuell den Rekord.

Weitere Platzierungen:

Platz 2) Larissa Marolt mit 10 Prüfungen (Staffel 8, 2014)

Platz 3) Gisele Oppermann mit 9 Prüfungen (Staffel 13, 2019) und Helena Fürst mit 9 Prüfungen (Staffel 10, 2016)

Wie viel Reis und Bohnen wurden insgesamt von den Campern verkocht?

70 Gramm Reis und 70 Gramm Bohnen bekommen die Stars pro Person jeden Tag in das Dschungelcamp geliefert. Damit nehmen sie insgesamt 1.464 Kilokalorien.

Wie viele Insekten kommen pro Dschungelcamp zum Einsatz?

Circa 4 Millionen Insekten. Die Krabbeltiere, die beim Dschungel zum Einsatz kommen, stammen aus Zuchtbetrieben.

Wie alt waren die Dschungelcamp-Moderatoren als sie ihre erste Sendung moderierten?

Dirk Bach (9. Januar 2004: 42 Jahre, 8 Monate, 2 Wochen und 3 Tage alt)

Sonja Zietlow (9. Januar 2004: 35 Jahre, 7 Monate, 3 Wochen und 6 Tage alt)

Daniel Hartwich (11. Januar 2013: 34 Jahre, 4 Monate, 3 Wochen und 3 Tage alt)

Jan Köppen (13. Januar 2023: 39 Jahre, 10 Monate, 1 Woche und 2 Tage alt)

In welchen Ländern wird das Dschungelcamp aktuell produziert?

Vereinigtes Königreich, „I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!“, Staffel 23

Deutschland, „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, Staffel 17

Australien, „I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!“, Staffel 10

Kanada, „Sortez-moi d’ici!“, Staffel 2

In welchen weiteren Ländern wird bzw. wurde das Dschungelcamp produziert?

In 17 Territorien, u. a. Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Indien, Mexiko, Ungarn u.v.w.

Was waren die Dschungelsongs der letzten 20 Jahre?

Erst seit der 7. Staffel gibt es jede Staffel einen Song, der in der Show regelmäßig zum Einsatz kommt.

Staffel 7, 2013: Olly Murs feat. Flo Rida – Troublemaker

Staffel 8, 2014: Lily Allen – Hard Out Here

Staffel 9, 2015: Charli XCX – Break the Rules

Staffel 10, 2016: 5 Seconds of Summer – Hey Everybody!

Staffel 11, 2017: Fitz and the Tantrums – Hand Clap

Staffel 12, 2018: James Hype feat. Kelli-Leigh – More Than Friends

Staffel 13, 2019: Hugel feat. Amber Van Day – WTF

Staffel 14, 2020: Emily Roberts, Pyke & Muñoz, STENGAARD – In This Together (Remix)

Staffel 15, 2022: The Disco Boys – Around The World (DAZZ Remix)

Staffel 16, 2023: Alok feat. James Arthur – Work With My Love

Staffel 17, 2024: Alle Farben & Lewis Thompson feat. Mae Muller – Love Hurt Repeat

Wie viele Kilometer liegen zwischen dem Dschungelcamp und…

… dem RTL-Sendegebäude in Köln-Deutz? 16.243,11 Kilometer

… der Münchner Theresienwiese? 16.072,60 Kilometer

… der Elbphilharmonie Hamburg? 15.924,01 Kilometer

… dem Brandenburger Tor in Berlin-Mitte? 15.770,32 Kilometer

Welche Nominierungen und Auszeichnungen hat „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus?“ erhalten?

2011: Nominierung Deutscher Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Unterhaltung“

2013: Nominierung Grimme-Preis in der Kategorie „Unterhaltung“

2013: Auszeichnung Deutscher Comedypreis in der Kategorie „Beste Moderation“

2023: Auszeichnung Deutscher Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Unterhaltung Reality“

Welche Dschungelstars sind bereits verstorben?

Wir feiern das Leben der Verstorbenen und erinnern uns an die glücklichen Momente, die sie uns geschenkt haben.

Costa Cordalis (Staffel 1, 2004 / gestorben mit †75 im Jahr 2019)

Daniel Küblböck (Staffel 1, 2004 / gestorben mit †33 im Jahr 2018)

Werner Böhm (Staffel 1, 2004 / gestorben mit †78 im Jahr 2020)

Willi Herren (Staffel 2, 2004 / gestorben mit †45 im Jahr 2021)

Günther Kaufmann (Staffel 4, 2009 / gestorben mit †64 im Jahr 2012)

Helmut Berger (Staffel 7, 2013 / gestorben mit †78 im Jahr 2023)

Walter Freiwald (Staffel 9, 2015 / gestorben mit †65 im Jahr 2019)

Gunter Gabriel (Staffel 10, 2016 / gestorben mit †75 im Juni 2017)

Rolf Zacher (Staffel 10, 2016 / gestorben mit †76 im Februar 2018)

Jens Büchner (Staffel 11, 2017 / gestorben mit †49 im November 2018)