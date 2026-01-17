10 Jahre Dschungelparty von Julian F.M. Stoeckel – So kam der Entertainer auf die Idee

Zum Auftakt von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ steigt die größte Dschungelsause in Berlin. Seit 10 Jahren ruft Julian F.M. Stoeckel zu seiner Dschungelparty in Berlin und lädt zahlreiche Stars aus dem Showbusiness ein. Der Entertainer feiert mit dem Event in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum und bedankt sich bei allen Weggefährten. KUKKSI ist seit der ersten Party dabei – und in diesem Jahr werden wir gemeinsam mit unserem Kooperationspartner BUNTE.de von der Sause berichten.

Sie alle lassen sich blicken, wenn Julian F.M. Stoeckel zu seiner Dschungelparty nach Berlin einlädt. Schauspiel-Ikonen wie Dieter Hallervorden oder Dschungelcamp-Stars wie Micaela Schäfer sind immer wieder auf der Party, welche mittlerweile legendär ist und Kultstatus erreicht hat.

So entstand die erste Dschungelparty von Julian F.M. Stoeckel

Julian F.M. Stoeckel hat jetzt verraten, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, eine eigene Dschungelparty zu veranstalten. „Witzigerweise komme ich meistens auf keine Ideen, sondern die Ideen finden mich! Vor zehn Jahren fragten mich einige Freunde: ‚Wo schaust du denn nächstes Jahr das Dschungelcamp?‘ und ich sagte total verwundert: Zu Hause! Man bedenke (keine Mediathek, kein Smartphone etc…). Dann meinten meine Freunde: Könnten wir nicht irgendwo zusammen schauen? Diese Idee erzählte ich bei einem Abendessen und da war der ehemalige Direktor des Crowne Plaza Hotel in Berlin und sagte: Lass uns doch ein Public Viewing bei uns im Hotel machen! Ich fand die Idee super und so entstand die erste Dschungelparty im Januar 2016“, sagt der Entertainer im exklusiven Interview mit KUKKSI.

In 10 Jahren gab es viele Momente, welche ihm in Erinnerung bleiben: „Es gibt wirklich ganz, ganz viele Momente! Micaela Schäfer kam mit einem Affen zur Dschungelparty, Rainer Langhans war bei mir Stargast, ich habe fast Ingrid van Bergen als Stargast gehabt. Es gab soooo viele tolle Momente. Eine Dschungelparty mit Ross Anthony und vielen anderen wunderbaren Kollegen. Ich weiß gar nicht, was ich alles erlebt habe in diesen 10 Jahren. Auch Helmut Berger wollte kommen und und…“

„Mein einziger Wunsch ist immer, dass ich eine gute Gastgeberin bin“

Auf die Jubiläumsparty freut er sich besonders: „Mein einziger Wunsch ist immer, dass ich eine gute Gastgeberin bin für alle Gäste. Jedes Jahr ist besonders, jede Party ist anders. Ich freue mich total!“ Außerdem will er die Möglichkeit nutzen, sich bei allen Weggefährten sowie seinem Team zu bedanken. Denn ohne die Köpfe hinter der Party, wäre ein solches Event gar nicht möglich: „Ich danke allen meinen Freunden, Kollegen, Partnern und Sponsoren, die mir schon über zehn Jahre die Treue halten und meine verrückten Ideen unterstützen. Was wäre ich ohne meine Partner!? Und mein besonderer Dank gilt meinem Team! Ich bin der Kopf, aber am Abend müssen so viele Sachen gemacht werden und das schaffe ich nur mit meinem Team! DANKE an alle!“

KUKKSI und BUNTE.de berichten 2026 gemeinsam von der Dschungelparty

Und auch an dieser Stelle sagt KUKKSI ein großes Danke an Julian F.M. Stoeckel. Denn wir waren auf JEDER Dschungelparty des Entertainers dabei und sie ist für uns einer der wichtigsten Events zum Jahresstart. Und auch die Jubiläumsparty wird für uns etwas Besonderes: Erstmals berichten wir gemeinsam mit unserem Kooperationspartner BUNTE.de von der Dschungelparty. Und eines ist sicher: Es wird wieder eine legendäre Sause.