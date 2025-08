RTL dreht schon heimlich: Das ist der erste Promi bei „Die Verräter“

RTL dreht derzeit schon die nächste Staffel von „Die Verräter“. Nun wurde der erste Promi enthüllt: Ein Serien-Star kämpft in der Reality-Show ums Überleben.

Bei „Die Verräter“ treffen 16 Prominente aufeinander. Hier beginnt ein psychologisches Strategiespiel, denn drei der prominenten Mitspieler sind Verräter, die in jeder Runde Mitspieler eliminieren oder selbst enttarnt werden können. Der Clou: Nur die Zuschauer kennen die Identität der Verräter und sind somit Mitwisser in diesem wendigen Spiel um Schein und Sein. Schaffen es die Loyalen die Verräter aus dem Spiel zu verbannen?

Ist Hardy Krüger jr. bei „Die Verräter“ dabei?

In der vergangenen Staffel räumten vor allem Model Mirja du Mont, Schauspielerin Charlotte Würdig und Tänzerin Motsi Mabuse ordentlich ab. Die neuen Folgen von „Die Verräter“ ist bereits in Produktion. Schauspieler Hardy Krüger jr. ist angeblich in der neuen Staffel dabei, wie die Bild-Zeitung berichtet. Der Sender hält sich jedoch noch bedeckt: „Spekulationen zum neuen ‚Verräter‘-Cast kommentieren wir nicht.“

Der Sohn von Filmlegende Hardy Krüger ist breit gefächert: Er verkörperte nicht nur einen NS-Widerstandskämpfer im Film „Stauffenberg“ oder einen Rechtsmediziner in „Notruf Hafenkante“, sondern war auch als Förster in „Forsthaus Falkenau“ zu sehen. Zudem wirkte er auch in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ sowie in dem Film „Asterix und Obelix gegen Caesar“ und in der ZDF-Reihe „Inga Lindström“ mit.

In dem Format bringt der Sender verschiedene Generationen zusammen – genau deshalb ist das Format „Die Verräter“ so beliebt und erzielte nicht nur gute Einschaltquoten im TV, sondern auch hohe Abrufzahlen beim Streamingdienst RTL+. Denn neben Größen im Showgeschäft waren in der Vergangenheit unter anderem auch TikTok-Star Younes Zarou, Mode-Influencer Joe Laschet und Schlager-Tochter Marie Reim im Cast. Auf eine solche Mischung wird der Sender wohl auch in der kommenden Staffel setzen.