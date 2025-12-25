Nach Trennung von Thomas: „Bauer sucht Frau“-Michaela ist wieder vergeben

Eigentlich endete die Hofwoche für Thomas und Michaela bei „Bauer sucht Frau“ mit einem Happy End. Doch nach dem Wiedersehen gingen die beiden plötzlich getrennte Wege. Seine Hofdame hat sogar schon einen neuen Freund.

„Wir sind ein Paar“, strahlt auch Thomas mit seiner Michaela an seiner Seite beim Wiedersehen. Wenn es weiter so gut läuft, könnte sich Michaela einen Umzug ins Erzgebirge vorstellen: „Dann kommen die Katzen mit, die Pferde kommen mit und ich bräuchte einen Job in der Nähe!“

„In der Zeit ist sie auf Abstand gegangen“

Doch nun kam heraus: Nach dem Wiedersehen hat sich das Paar getrennt. Michaela reiste nach der Hofwoche mehrmals zu Thomas ins Erzgebirge, auch er verbrachte ein Wochenende in Hessen. Rund drei Wochen nach dem Finale kam es plötzlich zum Bruch. Michaela schilderte per Whatsapp, dass sie keine weiteren Gefühle entwickeln konnte. „In der Zeit ist sie auf Abstand gegangen. Da hatte ich schon ein ungutes Gefühl“, sagte der Landwirt gegenüber der „Bauernzeitung“.

Weiter erklärt Thomas: „Bei uns gab es leider kein Happy End. […] Es ist traurig, aber wenn Herz und Bauch nicht im Einklang sind, sollte man das respektieren. Das Wichtigste ist, dass Michaela ehrlich zu mir war.“

Michaela hat einen neuen Freund

Für Thomas und Michaela gibt es keine gemeinsame Zukunft. Jedoch ist sie auch schon wieder vergeben und zeigte ihr neues Liebes-Glück in den sozialen Netzwerken. Sie habe sich in Felix verliebt, wie sie pünktlich zu den Feiertagen verkündete. Mit ihm habe sie auch die Weihnachtsfeiertage verbracht. Kennengelernt haben sie sich fernab von TV-Kameras.

Aus einem „Hi“ bei Facebook wurde plötzlich mehr. Die beiden haben geschrieben und Felix habe Michaele schließlich zum Essen eingeladen. Felix sei ein „wahr gewordener Traum“ und ein Mann, mit dem man jeden Quatsch machen könne. Gleichzeitig kann sie mit ihm lachen oder auch ernste Themen besprechen. Nun will sie sich einige Wochen aus den sozialen Netzwerken zurückziehen, um mit Felix viel Zeit zu verbringen.