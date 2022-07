Markus Söder warnt: Droht ein Blackout in Deutschland?

Das Gas in Deutschland wird immer knapper! Das könnte besonders im Herbst auf dramatische Auswirkungen haben. Nun droht der erste Politiker mit einem Blackout und sogar Stromausfällen!

In der Politik ist die Energie bereits seit Monaten ein gro0ßes Thema. Denn es fließt kein Gas mehr nach Deutschland. Deshalb zeigt sich Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder sehr besorgt. Im Herbst könnte es zu chaotischen Verhältnissen kommen. „Es ziehen dunkle Wolken über Deutschland“, sagt der Politiker in einem Interview mit Welt. Deutschland sei demnach schlechter vorbereitet als andere europäische Staaten.

„Die Bundesnetzagentur warnt nur und zeigt Lücken auf, aber ein schlüssiges Konzept fehlt. […] Wenn kein Gas mehr strömt, dann droht ein Schlaganfall für die deutsche Wirtschaft“, sagt Markus Söder. Er fordert einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke – in dieser Situation könne Deutschland darauf nicht verzichten. Nicht nur ein Gasnotstand bereite der Politik große Sorgen, sondern Markus Söder spricht auch über einen kompletten Blackout. „Wenn es am Ende zu einem Gasstillstand und zu einem Blackout kommt, trägt allein die Bundesregierung die Verantwortung“, so der Politiker.

Unbeheizte Wohnungen und kein Licht im Herbst?

Demnach fürchtet der Ministerpräsident, dass die Menschen im Herbst nicht nur in kalten Wohnungen sitzen, sondern auch Kerzen anzünden müssten, da das Licht fehlt. „Alles, was geht, an Energie zusammenbringen – und nichts weglassen oder aus ideologischen Gründen abschalten“, so Markus Söder. Die Ampel-Regierung hat dagegen ganz andere Vorschläge – beispielsweise solle man kalt duschen und setzt dagegen auf Einschränkungen. „Das mag zwar im Einzelfall etwas helfen, ist aber keine ausreichende Strategie für ein Industrieland wie Deutschland. Wenn Gas fehlt, woher kommt der Ersatz? Das muss die Frage sein“, meint Markus Söder.