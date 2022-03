Los Angeles: An diesen 14 Orten kann man Promis treffen!

In Los Angeles ist Hollywood zu Hause! In der US-Metropole sind nicht nur die Produktionsfirmen beheimatet, sondern hier wohnen auch zahlreiche Stars. Und klar: Der ein oder anderen prominenten Persönlichkeit kann man schon mal über den Weg laufen – und das ist vor allem an ganz bestimmten Orten in der Stadt der Fall.

Auf den Hügeln in der US-Metropole sieht man nicht nur den Hollywood-Schriftzug, sondern die Stadt bietet auch eine traumhafte Kulisse – von wunderschönen Sonnenuntergängen, kilometerlangen Sandstränden bis ein tiefblauer Ozean. Beinahe jeder Urlauber, welcher nach Südkalifornien reist, hofft darauf, mal einen Star über den Weg zu laufen – und das ist in Los Angeles gar nicht so unwahrscheinlich. Doch an welchen Orten halten sich die Promis in Los Angeles auf? KUKKSI hat das mal gecheckt!

An diesen Orten ins Los Angeles halten sich die Stars auf

Runyon Canyon

Es handelt sich dabei um keinen Park, sondern den Runyon Canyon kann man eher mit der Wildnis vergleichen und liegt zwischen dem Hollywood Boulevard und Mulholland Drive. Die Landschaft ist nicht nur traumhaft, sondern hier lümmeln auch zahlreiche Stars und die Wahrscheinlichkeit, einem Promi hier über den Weg zu laufen, ist zumindest ziemlich hoch.

Robertson Blvd, Ivy

In West Hollywood am Robertson Blvd halten sich zahlreiche Stars auf, welche in der Straße gerne den berühmten Platz Ivy besuchen. Besonders auf der Terrasse des Lokals sieht man immer wieder Promis – deshalb ist diese Ecke auch sehr beliebt bei Paparazzis.

Paradise Cove Malibu

Beim Paradise Cove in Malibu handelt es sich um einen traumhaften Strandabschnitt. Hier sind jedoch wenige Touristen aufzufinden, denn die Parkgebühren sind enorm hoch und schreckt viele Urlauber ab – was natürlich die Promis freut, welche sich hier ungestört aufhalten können. Und auch in dem Cafe an dem Strandabschnitt sind viele Hollywood-Stars aufzufinden.

Malibu Colony Plaza

Ebenfalls in Malibu befindet sich das Shoppingcenter Colony Plaza, wo die Promis shoppen gehen. Dieses befindet sich in direkter Nähe zum Malibu Beach.

The Original Farmers Market

Wenn man Los Angeles besucht, sollte man sich unbedingt den The Original Farmers Market anschauen. Es handelt sich dabei um einen Markt mitten im Herzen der Stadt, wo auch die Stars bummeln gehen.

Walk of Fame in Hollywood

Den Walk of Fame in Hollywood kennt wohl jeder! Hier sind viele Stars auf dem Bürgersteig verewigt – doch auch in real bekommt man diese hier zu sehen! Denn klar: Auch die Promis selbst lassen sich hier mal blicken. In den mehr als 2.500 Sternen werden die Leistungen der Unterhaltungsindustrie zum Beispiel von Schauspielern, Musikern, Produzenten sowie Regisseuren gewürdigt.

Starbucks

Das mag ungewöhnlich klingen, aber klar: Die Holllywood-Stars brauchen Koffein! Und die meisten trinken ihren Kaffee tatsächlich bei Starbucks.

Equinox

Die Promis wollen sich natürlich auch fit halten. Und deshalb gehen diese ins Fitnessstudio Equinox, welches auf dem Einkaufsplatz Sunset Plaza in West Hollywood liegt.

Whole Foods

Nicht nur Sport machen die Hollywood-Stars, sondern auch einkaufen gehen sie – und zwar in einem ganz bestimmten Supermarkt! Die meisten gehen nämlich in die Whole-Foods-Biosupermärkte. Die beliebtesten Filialen liegen in North Crescent Drive in Beverly Hills, am San Vincente Blv in Brentwood und an der Melrose Ave an der Sweetzer Ave in West Hollywood.

Das Disneyland-Ressort

Das Disneyland liegt nicht direkt in Los Angeles, sondern liegt rund 40 Kilometer entfernt von der Stadt. In Brentwood Country Mart gibt es nicht nur zahlreiche Attraktionen zu bewundern, sondern auch noch viele Celebreties obendrauf. Unter anderem sind hier Halle Berry, Megan Fox, Ariana Grande & Co. Stammgäste.

Chateau Marmont Hotel

Es handelt sich dabei um ein Hotel in Hollywood, wo sich zahlreiche Stars aufhalten. Unter anderem sind Lady Gaga und Dakota Johnson hier Gäste.

Ace Hotel Downtown

Ein weiteres Hotel ist das Ace Hotel Downtown. Unter anderem zählen Jennifer Lawrence oder Matt Damon zu den Gästen.

Abbot Kinney Blv

Auf dem Abbot Kinney Boulevard gibt es viele Läden, Galerien oder Cafes. Zahlreiche Stars wie Robert Pattinson & Co. lassen sich hier mal blicken.

Urth Caffé

Das Szenecafé hat gleich vier Niederlassungen. Zu den Gästen zählen unter anderem Miley Cyrus oder Jessica Alba.

1Oak

Der Club 1Oak ist das heißeste Shit in Hollywood! Zahlreiche Stars feiern hier, wo beispielsweise schon Schauspieler wie Leonardo DiCaprio & Co. gesichtet wurden. Der Haken: Hier kommt man nicht so einfach rein! Man sollte reservieren, Kontakt mit den Türstehern aufnehmen oder ein Extra-Scheinchen rüberwachsen lassen. Für einen Besuch im 1Oak sollte man sich ordentlich rausputzen. Schon gelesen? Los Angeles: Hollywood Sign ist das Wahrzeichen der Filmindustrie