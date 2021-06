Libuše Šafránková: Aschenbrödel-Star ist tot!

Mit ihrer Rolle in „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ erlangte Libuše Šafránková große Bekanntheit. Der Film gehört für die meisten zur Weihnachtszeit einfach dazu. Doch nun ist die Schauspielerin im Alter von 68 Jahren verstorben.

Die tschechische Schauspielerin ist verstorben, wie der Nachrichtensender CNN Prima News unter Berufung auf ihren Sohn berichtet. Am Abend zuvor wurde sie operiert – offenbar ohne Erfolg. Der Film-Star litt zuletzt an Lungenkrebs. Libuše Šafránková spielte in mehr als 150 Produktionen mit. Durch ihre Rolle „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ erlangte sie im Jahr 1973 große Bekanntheit und verzauberte damit Millionen Menschen. In dem Film spielte sie das kleine Mädchen, welchen den Prinzen eroberte.

Als Aschenbrödel verzauberte sie Millionen

Neben „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ spielte die Schauspielerin in vielen weiteren Produktionen mit – darunter auch „Der Tag, der die Welt veränderte“, (1975), „Die kleine Meerjungfrau“ (1976), „Der Prinz und der Abendstern“ (1978), „Der dritte Prinz“ (1982) oder „Der Salzprinz“ (1983). Ihre erste Filmrolle übernahm sie in der Literaturverfilmung Babička (Die Großmutter). Für das tschechische Fernsehen stand sie vor allem seit den 2000er Jahren vor der Kamera.

Libuše Šafránková litt an Lungenkrebs

Geboren wurde Libuše Šafránková am 7. Juni 1953 in Brünn (Tschechoslowakei). Ihre Schwester Miroslava Šafránková ist ebenfalls Schauspielerin – gemeinsam waren die beiden in dem Film „Die kleine Meerjungfrau“ zu sehen. Seit 1976 war sie mit dem Schauspieler Josef Abrhám verheiratet – aus der Ehe ging ein Sohn hervor. Seit den 90er Jahren lebte das Paar eher zurückgezogen und trat auch nicht mehr auf Theaterbühnen auf. Zuletzt musste die Schauspielerin schwere Schicksalsschläge verkraften: Im November 2015 wurde bekannt, dass sie an Lungenkrebs litt. Ein Fünftel ihrer Lunge wurde bei einer Operation entfernt. Schon gelesen? Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Das sind die Drehorte!