Laura Müller: Erste Instagram-Story nach Wendler-Eklat!

Sie gibt endlich ein Lebenszeichen von sich! Seit dem Eklat rund um Michael Wendler war es ruhig auf dem Instagram-Kanal von Laura Müller. Nun meldet sich die Influencerin bei ihren Fans zurück!

Es war ein Video, was wie eine Bombe eingeschlagen ist: Michael Wendler hat am Donnerstagabend seinen Jury-Job bei “Deutschland sucht den Superstar” hingeschmissen. Er begründete seine Entscheidung mit der Corona-Pandemie und machte in dem Zusammenhang teils heftige Anschuldigen gegen die Bundesregierung oder Fernsehsendern wie RTL, da diese “gleichgesteuert” sein sollen. Nur wenige Stunden später bestätigte RTL sein Jury-Aus und distanzierte sich ausdrücklich von seinen Verschwörungsthesen.

Laura Müller meldet sich zurück

Nicht nur RTL, sondern auch andere Unternehmen wie Kaufland haben die Zusammenarbeit beendet. Doch wie geht es eigentlich mit Laura Müller weiter? Eigentlich gibt es von ihr täglich mehrere Updates und postete am Tag des Skandals noch einige Videos, wie sie das Haus mit Halloween-Figuren dekoriert – doch seit dem Eklat rund um Michael Wendler war es auf ihrem Instagram-Kanal sehr ruhig. Für die Influencerin ist das ungewöhnlich – doch nun meldet sie sich zurück!

Welche Auswirkungen hat das auf ihre Karriere?

Laura Müller postete einen kurzen Clip, der den Pool in Cape Coral in Florida zeigt. Dazu gab es aber kein Statement von ihr – das Video postete sie ganz ohne Stimme oder einem Text. Das einzige, was man dort hört, ist Vogelgezwitscher. Es scheint so, als nimmt sie sich einfach eine Auszeit von dem Medienrummel. Ob ihr aber damit überhaupt bewusst ist, dass der Eklat um Michael Wendler auch Auswirkungen auf ihre Karriere haben könnte? “Laura merkt, glaube ich, noch gar nicht, was da so passiert”, erklärte Manager Markus Krampe kürzlich bei RTL-Guten Morgen Deutschland. Laura Müller ist als Influencerin sehr erfolgreich und hat zahlreiche Werbedeals – ob die Unternehmen ihre Kooperation nun beenden, bleibt abzuwarten. Schon gelesen? Michael Wendler: Seine Tochter Adeline meldet sich zu Wort!