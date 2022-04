TikTok: Diese Stars haben einen Doppelgänger

Einen Doppelgänger haben wohl einige irgendwo auf der Welt – das ist auch bei den Promis der Fall. Angeblich soll jeder Mensch sieben Doppelgänger haben, welche verblüffend ähnlich aussehen. Wenn man dann noch sehr große Ähnlichkeit mit einem Weltstar hat, kann man daraus natürlich eine gewisse Reichweite dabei gewinnen. Wir von KUKKSI haben euch mal die vier krassesten Doppelgänger auf TikTok herausgesucht.

TikTok ist eine Plattform, wo es wirklich die verrücktesten Trends und Hashtags gibt – auch wenn so manche etwas daneben sind. So gibt es allerhand witzige Sachen. Beispielsweise so ein paar Doppelgänger, die aussehen wie richtige Weltstars. Das ist schon irgendwie richtig verblüffend, denn die Ähnlichkeit ist schon sehr krass.

Diese Stars haben Doppelgänger

Will Smith

Der TikToker Will Swiss ist die Schweizer Version von Will Smith und sieht ihm super ähnlich. Weil es aber keine privaten Fotos oder Videos gibt, ist man sich noch nicht so ganz schlüssig, ob es vielleicht doch nur ein Fake ist. Bisher gibt es nämlich nur einen Clip, wo der Creator zu dem Titelsong von „Fresh Prince of Bel Air“ mitsingt.

Harry Potter

Als Kind wollte sich doch jeder mal so fühlen wie der kleine Zauberschüler Harry Potter. Diesen Traum lebt der User felixir_ tagtäglich, denn er sieht der Filmfigur super ähnlich und hat dadurch allein auf TikTok schon über 1,7 Millionen Follower. Regelmäßig postet er Clips, wo er in die Rolle des Zauberers schlüpft.

Ariana Grande

Die Popsängerin hat ebenfalls ein richtiges bekanntes Double. Sie teilt nämlich große Ähnlichkeit mit Paige Niemann. In ihren Clips sieht man zudem, dass sie echt ein riesiger Fan der Sängerin ist. Dort hängt nämlich alles voll mit Postern und Merchandise. Dabei hagelte es für sie auch schon Kritik. Die TikTokerin Paige Niemann habe nicht wirklich kreative Ideen und kopiere nur den Look ihres Idols.

Scarlett Johansson

Die Schauspielerin ist für Millionen von Menschen ein richtiges Vorbild und hat deshalb auch weltweit Fans. Auch sie hat einen richtig berühmten Doppelgänger auf der sozialen Plattform. Kate Shumskaya könnte wirklich der Zwilling von der Darstellerin sein – so krass ähnlich sind sie sich.