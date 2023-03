Diese 4 Sternzeichen sind echte Nieten im Bett

In deinem Liebesleben läuft einfach gar nichts mehr und sexmässig ist tote Hose? Und dein Partner langweilt dich total? Da könnten auch die Sterne einen Einfluss sein. Denn es gibt laut dem Horoskop vier Sternzeichen, welche wahre Nieten im Bett sind.

Guter oder schlechter Sex – das ist eine echte Gratwanderung. Und klar: Beim ersten Date kann man nicht ganz einschätzen, wie der andere beim Liebesspiel tickt. Aber die Sterne könnten einige Indizien liefern. Denn das Sternzeichen verrät einige Stärken, aber auch Schwächen des anderen – so auch im Bett. Denn laut dem Horoskop gibt es echt einige Nieten, wo der Sex nicht ganz so cool ist.

Diese Sternzeichen sind Langweiler im Bett

Krebs

Der Krebs ist einer der schlechtesten Sternzeichen im Bett überhaupt. Der Grund: Er wirkt in vielen Situationen einfach unsicher und kann sich nur schwer fallen lassen, was im Bett ein absoluter Nachteil ist. Bei ihnen muss es sehr behutsam oder langsam zugehen – wird es mal etwas härter, wirken Krebs-Geborene eher erschrocken. Das endet dann meist eher in langweiligem Blümchensex. Experimente kann man bei dem Sternzeichen jedenfalls nicht erwarten.

Zwillinge

Zwillinge sind bekanntlich Kopfmenschen und denken generell sehr viel nach. Genau das könnte ihnen jedoch zum Verhängnis im Bett werden: Meist sind sie dann gedanklich abwesend und können sich nicht auf ihren Partnern konzentrieren. Das Liebesspiel wird dann eher öde oder ist von Pleiten, Pech und Pannen geprägt. Anstatt sich auf Überraschungen oder Experimente einzulassen, ist der Akt bei Zwilling-Geborenen eher durchgeplant und genau durchdacht. Das macht die Stimmung ziemlich schnell kaputt.

Widder

Bei dem Widder gibt es einen ganz Haken: Seine Befriedigung steht im Vordergrund. Er geht kaum auf die Wünsche seines Partners ein. Er erwartet, dass sich der andere anstrengt und lehnt sich zurück. Das endet dann meist damit, dass sein Gegenüber sehr unglücklich und frustriert ist. Widder-Geborenen ist das aber ziemlich egal. Puh, ganz schön fies! Ein Liebesspiel mit dem Widder sollte man sich also gut überlegen, denn auf seine eigenen Kosten kommt man bei ihm nicht.

Schütze

Der Schütze ist sehr leidenschaftlich – eigentlich sollte das eher ein Vorteil im Bett sein. Jedoch ist das Gegenteil der Fall: Er mag es extrem intensiv und penetriert den anderen im Turbogang. Ein Vorspiel gibt es eher weniger – Schütze-Geborene wollen eher schnell zur Sache kommen. Das Liebesspiel ist sehr intensiv, aber dafür sehr kurz – einen ganz Abend mit dem Sternzeichen sollte man also lieber nicht einplanen, denn das Abenteuer ist schnell wieder vorbei. Schon gelesen? In diese 4 Sternzeichen solltest du dich nicht verlieben