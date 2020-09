Coronavirus: 260.000 Neuinfektionen nach einem Biker-Event!

Es sind Zahlen die ein verheerender Schlag gegen die Einhaltung der Corona-Regeln darstellen: Mehr als 260.000 Menschen haben sich innerhalb kürzester Zeit mit dem Coronavirus angesteckt! Diesmal geschah es im US-Bundesstaat South Dakota.

Kein Land der Welt ist vom Coronavirus so betroffen wie die USA. Mehr als 1,4 Millionen Neuinfektionen gab es allein im letzten Monat. Der Grund? Häufig wird die Abstandsregel und Maskenpflicht nicht eingehalten. So jetzt auch in Sturgis in South Dakota. Denn hier fand Mitte August ein Biker-Event mit etwa 460.000 Besuchern statt. Allein während dieser Zeit haben sich mehr als 260.000 Menschen mit Covid-19 angesteckt. Die Hygiene-Maßnahmen wurden hier auch nicht eingehalten.

USA sind am schlimmsten vom Coronavirus betroffen

Mehr als 6,5 Millionen Infektionen und über 190.000 Tote verzeichnet Amerika, wegen des Coronavirus – allein bis jetzt. Die Regelungen gegen das Virus haben hier viel zu spät eingesetzt. Auch die Bevölkerung tut sich schwer diese umzusetzen, oft aus den absurdesten Gründen. Welche Menschen es jetzt besonders trifft, gerade wegen ihrer Unvorsichtigkeit, sind niemand anderes als die Amerikaner selbst. Auf dem “Sturgis Motorcycle Rally” in dem US-Bundesstaat South Dakota haben sich mehr als die Hälfte der Besucher nun mit dem Coronavirus infiziert.

Die Veranstaltung wurde zum Superspreader-Event

Zwischen dem 7. bis 16. August besuchten knapp eine halbe Millionen Menschen die berühmte Biker-Veranstaltung. Wissenschaftler der Elite-Universität in San Diego berichten von mindestens 263.000 Corona-Fällen, die in Folge des Superspreader-Events entstanden sind! Besonders gewisse Punkte wurden hier nämlich missachtet: Zum einen die Dauer der Veranstaltung – denn die betrug fast zehn Tage. Zum anderen die dicht gedrängten Menschenmassen plus die fehlende Auflagen!