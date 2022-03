Corona: Steht das Ende der Maskenpflicht bevor?

In Deutschland sinken die Infektionszahlen und die Krankenhäuser sind nicht ausgelastet, da die Corona-Erkrankungen aufgrund der Impfungen eher harmlos verlaufen. Die Corona-Regeln fallen weitgehend alle weg – die Maskenpflicht bleibt jedoch. Könnte diese aber nun auch bald wegfallen?

Seit dem Jahr 2020 hat uns die Corona-Pandemie fest im Griff und man musste sich an viele Regeln gewöhnen – dazu zählen unter anderem die 2G-Regel, Mindestabstand oder auch die Maskenpflicht. Die Masken sind mittlerweile ein fester Bestandteil in unserem Alltag geworden. Doch könnten diese bald wegfallen? Der erste Experte nennt einen Zeitraum für das Ende der Maskenpflicht.

Kommt das Ende der Maskenpflicht?

„Es gibt Maßnahmen, die sinnvoll sind. Wo wir wissen, dass sie die Infektionsketten unterbrechen“, sagt Virologe Hendrik Streeck im Podcast „Die Wochentester“ des Redaktionsnetzwerks Deutschland und des Kölner Stadt-Anzeiger. „In Innenräumen, wo es höhere Übertragungen gibt, sind Masken sinnvoll“, meint der Experte weiter. Man müsse in einem „Sommerreifen-Winterreifen-Modus“ übergehen. „Dass man im Sommer eben auch die Masken wegfallen lässt“, so Hendrik Streeck. Im Winter könnte die Maskenpflicht dagegen wiederkommen. Die meisten Experten halten die Maskenpflicht als die effizienteste Maßnahme überhaupt, um sich und andere vor Corona zu schützen.

Corona-Regeln wurden gelockert

Unterdessen werden in diesem Monat die Corona-Regeln in Deutschland deutlich gelockert. Die meisten Maßnahmen fallen demnach weg und man kehre wieder etwas in die Normalität zurück. So dürfen auch wieder Clubs und Diskotheken öffnen – auch, wenn dort noch nach wie vor die 2G- oder 2G-Plus-Regel gilt. Und auch in der Gastronomie wurden die Regeln deutlich entschärft. Es gibt keine Kontaktbeschränkungen mehr, die Quarantäne-Regeln bei Reisen wurden ebenfalls gelockert und auch Großveranstaltungen dürfen wieder stattfinden. Schon gelesen? Mallorca: Corona-Regeln fallen weg! Kommt jetzt die Rekord-Saison?