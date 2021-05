BTS: Die Eltern von Suga sind nicht glücklich über seinen Beruf!

Suga ist eines der sieben Bandmitglieder von BTS. Mit der südkoreanischen K-Pop-Band hat man schon nahezu alles gewonnen, was es in der Branche zu gewinnen gibt. Auf der ganzen Welt haben sie Millionen Fans und sobald es eine neue News der Boys gibt, explodieren die Twitter-Trends. Doch die Eltern des 28-Jährigen sind nicht ganz zufrieden.

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, ein Superstar zu sein und auf Bühnen zu stehen? Tausende Menschen stehen vor einem und feuern einen an. Genau das hat Suga erreicht. Doch seine Eltern sind mit seiner Berufswahl nicht ganz zufrieden. Sie haben nämlich für ihn einen ganz anderen Weg vorgesehen. Nun spricht er offen in einem Interview darüber.

Eltern sind mit Sugas Beruf nicht zufrieden

Jeder kennt das sicher von den eigenen Eltern: Sie wollen immer, dass man einen sicheren Beruf hat und nie abhängig von anderen Menschen ist. Am besten macht man eine Ausbildung und verdient sicheres Geld. Doch das war nie Sugas Plan. Er wollte schon immer Musik machen – und die Laufbahn eines Musikers in Asien ist auch noch einmal eine ganz andere Sache. Vor allem in Südkorea gibt es dafür Ausbildungen, Langzeitverträge und einen komplett strukturierten Ablauf. Also komplett anders, wie wir es hier in Europa kennen. Doch Sugas Eltern fanden das echt nicht cool. Vor allem, weil er „Rapper“ werden wollte und es nicht nur bei Gesang und Tanz bleiben sollte.

Schon als Kind ein großer Fan

Das was Suga heute ist, hat er sich schon lange erträumt. ,,Sie haben Rap-Musik nicht verstanden", verriet der Künstler in einem „Rolling Stone"-Interview. ,,Darum ist nur natürlich, dass sie gegen das waren, was ich gemacht habe. Ich glaube, das hat mich motiviert, noch härter zu arbeiten, weil ich etwas zu beweisen hatte", setzte er fort. Es sollte für ihn alles gut laufen. Heute hat er sein großes Ziel erreicht. Mittlerweile sollen sie auch sehr glücklich mit seiner Musikkarriere sein.