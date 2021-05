BTS: So hält sich V fit!

Das hätten viele Fans vielleicht gar nicht gedacht, doch das BTS-Mitglied V kann nicht nur ordentlich viele Tipps in Sachen Gesang, Musik und Tanz geben. Auch sportlich gesehen hat er echt viel drauf. In einem Video spricht er darüber, wie er sich fit hält.

Nicht ohne Grund wird der Südkoreaner V von so vielen Fans umschwärmt und als Idol gesehen. Er scheint nämlich irgendwie alles zu können. So zeigt er in einem Youtube-Video wie er sich fit hält. Dabei bekommt man sogar eine Menge Einblicke in sein persönliches Training.



So hält sich V fit

Wenn man auf der Bühne stundenlang performen muss und weiß, wie eine typische Show bei BTS aussieht, dann kann man sich sehr gut vorstellen, wie fit man dafür sein muss. Die sieben Mitglieder der Boygroup tanzen nämlich während des ganzen Konzerts in Choreos. Natürlich singen sie dabei auch noch. Das geht ordentlich auf die Muskeln. Deshalb müssen die Stars auch richtig fit sein. Wie das Training aussieht, hat V in einem Youtube-Video auf dem Channel BangtanTV gezeigt. In Korea wird es als Schönheitsmerkmal angesehen, wenn die Muskeln nur gering definiert sind, aber man dennoch fit ist. Und das sieht man auch im Video. Im Fitnessraum werden viele Wiederholungen gemacht – also nicht wirklich auf Muskelaufbau, sondern mehr auf Ausdauer.

Die richtige Ernährung

Doch nicht nur das Training ist wichtig, sondern auch die passende Ernährung. Es ist nämlich nicht nur entscheidend, was und wie viel man isst, sondern auch in welcher Situation. Wenn man sein Essen nur stressig herunterschlingt, weil man nur wenig Zeit hat und gleich irgendetwas anderes zu tun hat, dann ist das nicht sehr gut für den Körper. Der Magen ist gestresst und verdaut nicht richtig. Mittlerweile wurde das wissenschaftlich sogar belegt. Auch wenn man selbst keinen Sport macht, sollte man darauf immer achten. Schon gelesen? BTS: Sie verraten ihre geheimen Spitznamen.