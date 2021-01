Bill Kaulitz spricht über One-Night-Stand mit Escort

Bill Kaulitz hält viel aus seinem Privatleben in der Öffentlichkeit zurück. Umso überraschender ist nun ein Geständnis des Sängers: In einem Interview spricht der “Tokio Hotel”-Star über einen One-Night-Stand mit einem Escort.

In seiner Autobiografie “Career Suicide” geht es nicht nur um seine Karriere, sondern auch um seine Karriere. Bekannt ist bisher auch, dass er sich zu Frauen und Männern hingezogen fühlt – auf welches Geschlecht er jedoch mehr steht, hat der Sänger bisher nicht verraten. Immer wieder machte der Zwillingsbruder von Tom Kaulitz auch klar, dass er sich einen eigene Familie wünscht – dazu fehlt ihm jedoch noch die Frau an seiner Seite.

Bill Kaulitz hatte es nicht immer einfach. Denn der Erfolg von “Tokio Hotel” hatte auch Schattenseiten. So konnten sich die Bandmitglieder aufgrund des Hyspes der Gruppe kaum noch offen auf der Straße bewegen. Später sind sie nach Los Angeles gezogen und können dort in Ruhe leben. Die Band wurde vor allem durch den Song “Durch den Monsum” bekannt, welcher auf Anhieb die Chartspitze eroberte und einen riesigen Hype auslöste.

Bill Kaulitz verbrachte eine Nacht mit einem Escort

In seinem Buch “Career Suicide” spricht er auch über die gescheiterte Beziehung zu einem Mann. Er gab auch zu, dass er mal einen One-Night-Stand mit einem Escort hatte. “Ich habe so viele Freunde, die sich schon mal Sex gekauft haben. Aber irgendwie scheint das immer noch ein Tabu zu sein. Ich habe das auch mal ausprobiert. So what? Ist das jetzt ein Moment, auf den ich besonders stolz bin? Nein. Aber so was gehört auch zum Leben dazu”, erzählt der Sänger in einem Interview mit dem Stern. Und wie steht er generell zum Thema Liebe? “Ich funktioniere alleine zu gut. Ich brauche das nicht. Ich brauche keine Partnerschaft für eine Partnerschaft”, sagte der Sänger bei RTL. Schon gelesen? Bill Kaulitz: Er war in seinen besten Freund verliebt!