Bill Kaulitz: Er war in seinen besten Freund verliebt!

Ob Bill Kaulitz eher mehr auf Frauen oder Männer steht, ist nicht bekannt. Der Sänger verriet aber nun in einem Interview, dass er mal in seinen besten Freund verliebt war. Er sei “sehr stolz”, zu einem Vorbild für die queere Community geworden zu sein.

Bill kaulitz ist mega erfolgreich und Frontmann der Band “Tokio Hotel”. In seinem Buch “Career Suicide” schreibt er über sein Leben, welches durch den Ruhm auch viele Schattenseiten hatte. “Diese Biografie zu schreiben, war das Beängstigendste, was ich jemals getan habe”, heißt es in einer Pressemitteilung seines Verlages Ullstein. Unter anderem geht es um Sehnsucht nach Liebe oder auch Alkohol- und Drogen-Eskapaden. Doch auch bezahlter Sex spielt dabei eine Rolle. Denn laut der Bild-Zeitung geht es auch um eine heiße Nacht mit einem Escort in einem Motel – ob es sich dabei um einen Mann oder Frau handelte, ist nicht bekannt.

Stalking-Attacken gegen Bill Kaulitz

Der Erfolg hatte auch negative Seiten. Denn Bill Kaulitz konnte sich kaum noch frei auf der Straße bewegen. “Das war teilweise Terror. Es gab krasse Belagerungen, Stalking-Attacken gegen unsere Familien, unsere Mutter wurde bespuckt und getreten. Ich bin damals kaum noch vor die Tür. Wenn ich allein im Auto saß, ohne Bodyguard, bekam ich Todesangst”, erzählt der Sänger in einem Interview mit dem Spiegel.

Der Sänger war mal in einen Freund verliebt

Über seine sexuelle Orientierung gab es viele Spekulationen – darauf geht er eher weniger ein. Bill Kaulitz hat aber verraten, dass er mal in seinen besten Freund verliebt war. “Ich hatte aufregende Erfahrungen mit Mädchen. Ich habe aber auch mal mit meinem besten Freund und seiner Freundin in einer Dreiecksbeziehung gesteckt, weil ich auf einmal in ihn verliebt war und er in mich”, erzählt er in dem Interview. Er freut sich, ein “queeres Vorbild” zu sein. “Tokio Hotel” wurde im Jahr 2005 durch den Hit “Durch den Monsum” berühmt. Seit 2010 wohnt Bill Kaulitz in Los Angeles – dort ist das Leben deutlich einfacher als in Deutschland. Schon gelesen? Baby-Hammer! Bill Kaulitz spricht über eigene Kinder