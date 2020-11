Zeit für dich: 5 Tipps zum Entspannen

In stressigen Phasen sind die ruhigen Momente besonders wichtig. Die Entspannung kommt da meist zu kurz, was die Situation an sich noch stressiger macht. Damit du in der kommenden Weihnachtszeit und keinen Totalkollaps bekommst, hat KUKKSI für dich die fünf ultimativen Tipps für Entspannen.

Gerade zur Weihnachtszeit ist Stress der stetige Begleiter vieler. Aber auch außerhalb der Wintermonate gibt es besonders stressige Phasen. Abi-Prüfung, Abgabe eines Projekts oder doch der eigene Umzug: Es gibt genügend Gründe den emotionalen Notstand auszurufen. Aber genau in solchen Phasen ist es wichtig sich auch Zeit für sich zu nehmen: raus gehen, ein Buch lesen oder doch die Lieblingsserie anschauen.

Die besten Tipps für stressige Zeiten

Schlafen

Es klingt überhaupt nicht spektakulär, aber ist hilfreicher, als jede Massage: Schlafen hilft dem Körper ultimativ sich zu regenerieren. Gerade wenn wir in Phasen sind, die uns viel Schlaf kosten wirkt sich das tagsüber auf unseren emotionalen Zustand aus. Wir sind schneller gereizt, fühlen uns ausgelaugt und wollen einfach nur wieder ins Bett. Um dem entgegenzuwirken, hilft es deinem Körper 8-10 Stunden Schlaf zu gönnen.

Spaziergang

Einfach mal rausgehen und für eine Stunde entspannt laufen. Dadurch verbrennst du nicht nur knapp 300 kcal, sondern tust deinem Geist was Gutes. Vor allem, wenn du die Möglichkeit hast mal eben in die Natur zu gehen, wirst du merken wie ausgeglichener du nach dem kurzen Spaziergang bist!

Yoga und Meditation

Falls du in einer Stadt ohne viel grün wohnst und dir Spazierengehen auch nicht die große Erfüllung gibt – probier’s doch mal mit Yoga und/oder Meditation! Yoga macht sich morgens besonders gut zum Aufstehen, um die Muskeln einmal durchzustrecken. Du wirst sehen du fühlst dich gleich viel wacher und entspannter.

Kochen

Für viele ist Kochen eine extrem stressige Situation. Verständlich – wenn man auch nur kocht, wenn Freunde da sind und auf einmal das 5-Gänge-Menü stehen muss. Hast du mal ausprobiert einfach nur für dich zu kochen? Such dir ein Rezept raus, welches dich anspricht und ran an die Kochplatte. Kochen kann für einige was sehr Meditatives haben und entspannt ungemein!

Selfcare

Schließt eigentlich an das Kochen an, aber nicht alle empfinden kochen, als eine Entspannung. Du weißt am besten von dir, was dich zur Ruhe bringt. Ein Bad, Gesichtsmaske, ein paar Kerzen und der Lieblingsfilm: Perfekte Voraussetzungen für den chilligen Abend!