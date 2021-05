Teenie-Mütter: Silvana und Dominik wollen heiraten!

Silvana (23) und Dominik (25) werden bei „Teenie-Mütter – Wenn Kinder Kinder kriegen“ seit sechs Jahren mit der Kamera begleitet. Die beiden haben drei gemeinsame Töchter: Angelie (6), Gina (4) und Jenna (2). Das Leben des Paares verlief turbulent. Nun wollen sie kirchlich heiraten.

Kurz nach der Geburt ihrer ersten Tochter Angelie hatten die Teenie-Eltern zwar schon standesamtlich geheiratet, aber das reicht der temperamentvollen Silvana nicht. Sie träumt von einer emotionalen kirchlichen Trauung, einem rauschenden Fest und einem Brautkleid, in dem sie nicht nur ausschaut wie eine Prinzessin, sondern wie eine wahre Königin. Und das alles mit einem Budget von 3000 Euro – vom dem schon mehr als die Hälfte für die Flitterwochen verplant wurde.

Hochzeitstag mit Pannen

Nicht nur die Kleiderfrage zehrt an den Nerven des jungen Brautpaars. Silvana und Dominik organisieren alles selbst: Essen und Getränke, Dekoration, Musik, Geschirr und Besteck für die 80 geladenen Gäste. Klar, dass dies nicht reibungslos klappt. Selbst der Hochzeitstag, der der Schönste in ihrem Leben werden soll, beginnt nicht ohne Pannen. Wird am Ende doch noch alles gutgehen und das Paar ein rauschendes Fest im Kreise der Familien und Freunde feiern können? Die neue Folge von „Teenie-Mütter – Wenn Kinder Kinder kriegen“ zeigt RTLZWEI heute um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Teenie-Mütter: Beziehungs-Krise bei Conny und Robin!