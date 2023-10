Sommerhaus der Stars 2023: Prügel-Vorwürfe! Die Staatsanwaltschaft ermittelt

Im „Sommerhaus der Stars“ eskaliert die Situation komplett. In der RTL-Show soll sich ein Prügel-Eklat ereignet haben. Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan haben Strafanzeige gestellt, wie sie im Interview mit KUKKSI verrieten. Jetzt hat sich auch die Staatsanwaltschaft zu Wort gemeldet.

Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan geraten mit einem Nachzügler-Paar im „Sommerhaus der Stars“ heftig aneinander. Es soll sich dabei um Gigi Birofio handeln, welcher mit seiner Freundin Dana Feist in die RTL-Show einzieht. „Zuerst wurde Can von Gigi nach hinten geschubst. Er wurde ohne Grund geschlagen. Ich stand neben ihm. Ich wurde auch getroffen an der Schläfe“, sagt Walentina Doronina in der Bild-Zeitung.

Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet

Gigi Birofio bestreitet, dass er Can Kaplan geschlagen habe. Dennoch hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. „Die Staatsanwaltschaft Münster führt aktuell aufgrund einer Strafanzeige eines Teilnehmers einer aktuell im deutschen Fernsehen ausgestrahlten Reality-Show ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Körperverletzung. In der Strafanzeige wird der Vorwurf erhoben, dass der Beschuldigte dem Anzeigeerstatter während der Dreharbeiten zu der Fernsehsendung einmal mit der Hand in das Gesicht geschlagen habe“, bestätigte ein Sprecher in der Bild. Und weiter: „Die Ermittlungen zu dem erhobenen Vorwurf dauern an. (…) Der Beschuldigte ist bislang noch nicht zu dem erhobenen Vorwurf vernommen worden.“

RTL schmeißt vier Kandidaten raus

Und was sagt RTL dazu? „Während der Aufzeichnung des ,Sommerhaus der Stars’ kam es zu einem Zwischenfall, aufgrund dessen einige Teilnehmer das ,Sommerhaus’ vorzeitig verlassen mussten. Alles Weitere zum Sommerhaus demnächst bei RTL und auf RTL+“, so ein Sendersprecher. RTL scheint durchzugreifen, denn vier Kandidaten werden vom Sender rausgeschmissen. Unklar ist bisher, ob die fraglichen Szenen überhaupt ausgestrahlt werden – dazu wollte sich der Sender bisher noch nicht äußern. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigt RTL immer dienstags um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2023: Wo steht das Haus? Hier ist der Drehort!