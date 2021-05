Schamlippen gestrafft: So geht es Arielle Rippegather nach der Vagina-OP!

Für Arielle Rippegather ging es zur nächsten Operation! Die Trans-Lady ist schon eine richtige Frau. Nun standen aber noch Feinheiten an der Vagina an – unter anderem hat sie sich die Schamlippen straffen lassen. Kurz nach dem Eingriff hat sich die Blondine erstmals in einem Statement bei KUKKSI zu Wort gemeldet.

Arielle Rippegather fühlte sich damals in ihrem Körper nicht mehr wohl und hat sich deshalb dazu entschlossen, sich zur Frau umwandeln zu lassen – es war ein langer Weg für die Beauty. Mittlerweile hat sie die größten Eingriffe hinter sich – im vergangenen Jahr stand beispielsweise die Geschlechtsangleichung und davor wurden ihre Brüste operiert, wo auch KUKKSI im OP-Saal dabei war. Ihr Ziel hat sie erreicht und ist total happy – auch, wenn sie durch die Eingriffe viele Schmerzen ertragen muss.

Erstes Statement nach der Operation

Nun hat sie sich einer weiteren Operation unterzogen – der Vagina-Eingang wurde noch breiter gemacht und die Schamlippen wurden gestrafft. Kurz nach dem Eingriff hat sie sich zu Wort gemeldet und erzählt, wie es ihr geht. „Meine Operation ist gut verlaufen. Ich bin aber noch sehr schwach und es brennt unten“, erzählt Arielle Rippegather im exklusiven Interview mit KUKKSI. Der Eingriff ist gut verlaufen und Arielle Rippegather ist glücklich – auch, wenn sie kurz nach der Operation noch ziemliche Schmerzen hat.

Schamlippen wurden gestrafft

„Ich hatte die Korrektur-Operation meiner Geschlechtsangleichung. Die ist bei jeden individuell", erzählt sie uns. Und weiter: „Ich habe mich dazu entschieden, einmal oberflächlich meine Schamlippen noch mal zu straffen und funktionell meinen Vagina-Eingang breiter zu machen und zu erweitern." Künftig sollte es beim Sex daher weniger Probleme geben. „Beim Sex brauchte der Mann lange, bis er drin war. Das sollte jetzt kein Problem mehr sein", so Arielle Rippegather. Einige Wochen muss sie jedoch auf Geschlechtsverkehr verzichten.