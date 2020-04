Logan Williams: Kinderstar stirbt mit 16 Jahren!

Schock in der Filmwelt: Der kanadische Kinderstar Logan Williams ist mit gerade einmal mit 16 Jahren gestorben!

Logan Williams spielte in zwei Staffeln in der Serie ,,The Flash“ mit. Dabei verkörperte er den kleinen Jungen, der immer wieder in den Flashbacks zu sehen war. Mit dieser Serie schaffte er seinen Durchbruch – jetzt ist er tot.

Todesursache von jungen TV-Star

Wie seine Mutter Tri-City News mitteilte, ist er unerwartet verstorben. Die Todesursache ist noch völlig unklar.

Berührender Abschied via Social Media

Insgesamt spielte er bei acht Folgen der Superheldenserie mit. Die Todesmeldung schockte nicht nur die Familie, Fans und Freunde. Auch die Ex-Kollegen traf es hart. So teilte Grant Gustin einen herzzerreißenden Beitrag via Instagram mit seinen Fans. Darin nahm er Abschied von seinem Freund Logan Williams.