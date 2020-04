Avatar: 5 Krasse Fakten zum Film

Der Film ,,Avatar – Aufbruch nach Pandora“ ist jetzt schon über 10 Jahre alt und noch immer einer der besten. Millionen von Menschen konnte er bisher mit seiner Spannung fesseln. Und selbst heute noch, ist er super beliebt. Aber wusstest du schon alles rund um das Abenteuer?

Eigentlich wollte der Ex-Marine Jake Sully nur an einem wissenschaftlichen Experiment auf dem Planeten Pandora teilnehmen. Doch daraus entwickelte sich eine richtig spannende Geschichte in einer unbekannten neuen Welt. Kein Wunder, dass der Film so erfolgreich war und immer noch ist.

Diese krassen Fakten wusstest du ganz sicher noch nicht: