Nach Schulter-OP: BTS-Suga gibt Gesundheits-Update!

Suga von der Boyband musste sich an der Schulter operieren lassen. Die Fans fragen sich nun: Wie geht es ihm nach dem Eingriff? Nun hat er selbst ein Update zum Gesundheitszustand gegeben!

Für BTS könnte es kaum besser laufen. Denn die K-Pop-Gruppe hat am 20. November 2020 ihr neues Album “BE” veröffentlicht und hat mit der Single “Dynamite” in diesem Jahr gleich mehrere Rekorde gebrochen. Member Suga hatte den Kopf jedoch ganz wo anders – und zwar bei seiner Schulter! Denn dort musste er operiert werden.

So geht es Suga nach der Schulter-OP

Der Eingriff fand am 3. November 2020 statt – das liegt schon einige Wochen zurück. Doch wie geht es ihm mittlerweile? “Es tut fast gar nicht mehr weh und die Schmerzen sind deutlich zurückgegangen. Nach der Operation waren die ersten drei Tage sehr schmerzhaft. Mittlerweile kann ich auch wieder besser schlafen und habe keine großen Probleme”, erklärt Suga seiner Community bei V Live. Obwohl es ihm deutlich besser geht, macht ihn die Situation dennoch zu schaffen – denn die Ruhe sei er einfach nicht gewöhnt. “Ich habe normalerweise viele Termine. Jetzt wache ich auf und überlege, wie ich die Zeit sinnvoll nutzen kann”, so der BTS-Member weiter.

Erst vor einigen Wochen hieß es in einer Mitteilung, dass Suga sich vorerst zurückziehen wird, damit er bald wieder fit ist. “Suga hat sich am 3. November einer Schulter-OP unterzogen. […] Aufgrund des Eingriffs wird er nur an wenigen Gruppenaktivitäten teilnehmen, um sich voll und ganz auf seine Genesung zu konzentrieren”, teilte das Plattenlabel Big Hit Entertainment in einer offiziellen Mitteilung mit. “Es tut mir so leid, dass ich nun länger nicht mehr auftreten kann. Es macht mich echt fertig”, schrieb Suga damals. Doch wenn die Schulter wieder verheilt ist, will er die Bühnen wieder rocken. Schon gelesen? BTS: Jin redet über Ausstieg aus der Band