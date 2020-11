BTS: Jin redet über Ausstieg aus der Band

Die K-Pop-Band BTS könnte zurzeit kaum erfolgreicher sein. Sie sind nicht nur in Südkorea in den Charts, sondern mittlerweile überall auf der Welt in den Trends. Sobald sie ein Musikvideo veröffentlichen, hat es in kürzester Zeit Millionen von Aufrufen. Doch ausgerechnet spricht Bandmitglied Jin nun in einem Interview über das Verlassen der Band.

Die Band besteht aus sieben Jungs und räumen seit wenigen Jahren international einfach alle Preise ab – und das hat auch einen Grund. BTS hat es nämlich geschafft, eine riesige internationale Fanbase aufzubauen. Und das liegt nicht nur an ihren Songs, sondern auch an ihrer Art und ihrem Auftreten. Nicht umsonst verkauft sich ihr Merchandise wie warme Brötchen. Sogar ein Handy brachten sie auf den Markt.

BTS schafft es auf Magazin-Cover

Mal wieder hat die siebenköpfige Band einen Meilenstein erreicht. BTS ist nämlich nun auf dem Cover des Wall Street Journal zu sehen als “2020 Music Innovator”. ,,BTS haben die Spitze der US-Charts erreicht, Millionen Fans auf der ganzen Welt in einer ARMY vereint, Rekorde bei Online-Views gebrochen und waren Teil eines riesen Börsengangs. Jetzt bereiten sie sich darauf vor, ein neues Album zu veröffentlichen”, schreibt das Magazin auf Twitter.

BTS-Star Jin spricht über Ausstieg

Natürlich gab es dazu aber auch noch ein Interview. Dabei verriet der 27-Jährige aber nicht nur einiges über seine Gefühlswelt, sondern sprach auch von Abschied. ,,Das Gefühl auf der Bühne zu stehen, ist wohl das beste, dass ich im Leben bekomme. Selbst wenn ich die Band eines Tages verlassen sollte, denke ich, werde ich deshalb immer wieder zurückkommen”, meinte der Superstar. Die ARMY – so wird die Fangemeinde der Band genannt – muss sich also keine Sorgen machen. Ihr Idol werden sie also noch lange sehen. Schon gelesen? BTS räumt bei den MTV Europe Music Awards ab