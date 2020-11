Melania Trump: 10 spannende Fakten über die First Lady

Immer geht es nur um den US-Präsidenten Donald Trump. Dabei ist Melania Trump als First Lady gar nicht so unwichtig. KUKKSI hat zehn Fakten über die Slowenin herausgesucht, die dich sicher verblüffen werden.

Heute ist es so weit. Die Präsidentschaftswahl in den USA steht an und alles dreht sich nur noch darum. Doch in diesem Artikel soll es gar nicht um den Immobilienriese Donald Trump gehen – sondern um die First Lady. Wir wollen nämlich unser Augenmerk eher auf Melania Trump richten. Es gibt nämlich so einige interessante Dinge über sie, die bisher nur wenige wissen.

Zehn spannende Fakten zu Melania Trump