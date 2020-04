Let’s Dance 2020: Darum fällt die Show an Karfreitag aus!

„Let’s Dance“ muss an diesem Freitag pausieren – dafür ist aber mal nicht das Coronavirus verantwortlich. Denn zu Ostern dürfen einige TV-Sendungen oder Filme nicht ausgestrahlt werden – dazu zählt auch die RTL-Tanzshow.

Es gilt ein Tanz- und Veranstaltungsverbot an Karfreitag – in den vergangenen Jahren gab es darüber immer wieder Diskussionen, ob das nicht abgeschafft werden soll. In diesem Jahr erübrigt sich das, denn das öffentliche Leben ist aufgrund der Kontaktsperre sowieso zum Stillstand gekommen.

Kein Let’s Dance wegen Tanzverbot

Das Tanzverbot hat auch Auswirkungen auf „Let’s Dance“ – RTL hält sich an die strengen Regeln und wird keine Live-Show senden. Die Promis werden also an diesem Freitag nicht übers Parkett fegen. Nicht nur „Let’s Dance“ ist verboten, sondern beispielsweise auch die „heute-Show“ im ZDF. Zudem dürfen mehr als 700 Filme nicht gezeigt werden – dazu zählen unter anderem „Ghostbusters“, „Die Nacht der lebenden Toten“ oder „Lammbock“.

RTL zeigt die schönsten Momente der Juroren

Zwar gibt es keine Live-Show von „Let’s Dance“, aber RTL zeigt ein Special der Tanzshow. Salsa, Tango, Wiener Walzer und sehr viel Emotionen in der Osterzeit. An Karfreitag zeigen die Juroren von Deutschlands schönster Tanzshow ihre ganz persönlichen „Let´s Dance“- Highlights. Motsi Mabuse (38), Joachim Llambi (55) und Jorge González (52) führen die Zuschauer durch die Show und präsentieren ihre Best-Of-Momente aus 13 „Let´s Dance“- Staffeln. Jedes Jurymitglied wählt seine eigenen Highlights aus dem „Let´s Dance“ – Kosmos aus und lässt gemeinsam mit den Jury-Kollegen, Daniel Hartwich und Victoria Swarovski sowie prominenten Gästen die Zeit Revue passieren.

Natürlich dürfen bei „Let’s Dance“ außergewöhnliche Tanz-Performances nicht fehlen und so wird das Profitänzer-Ensemble die schönsten Tour-Tänze im Studio präsentieren. Außerdem lädt das Jury-Trio Prominente, Profitänzer, Choreografen und ganz besondere Gäste aus über zwölf Jahren „Let’s Dance“ zu sich ein, um auf die schönsten, lustigsten und emotionalsten Momente zurückzublicken. RTL zeigt „Let’s Dance – Die schönsten Momente der Juroren“ an Karfreitag um 20:15 Uhr.