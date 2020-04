Charli D’Amelio: So tickt der TikTok-Star privat!

Durch TikTok wurde Charli D’Amelio bekannt. Mit mehr als 49 Millionen Followern ist die Beauty in der App auf dem ersten Platz – aber wie tickt der Social-Media-Star eigentlich privat? KUKKSI hat das mal gecheckt!

Kein anderer TikTok-Nutzer hat eine größere Fanbase als Charli D’Amelio. Zuvor war Sängerin Loren Gray auf dem ersten Platz – doch Charli hat sie schon längst überholt, denn auf ihrem Kanal erreicht sie mittlerweile mehr als 49 Millionen Fans (Stand: 19. April 2020).

Hat Charli D’Amelio einen Freund?

Charli D’Amelio ist gerade mal 15 Jahre alt. Der Web-Star wurde am 1. Mai 2004 geboren. Die Influencerin war mit Lil Huddy (mit richtigem Namen Chase Hudson) zusammen – er selbst ist auch ein TikTok-Star. Durch die App lernten sich beide kennen – insgesamt waren sie 6 Monate ein Paar.

Ihre Schwester ist auch bekannt

Und auch ihre Schwester hatte den Durchbruch bei TikTok: Dixie D’Amelio hat in der App mehr als 20 Millionen Follower. Übrigens: Charli D’Amelio startete ihr Profil in der App erst im Juni 2019 – in nicht mal einem Jahr legte sie den krassesten Fanzuwachs hin.

Charli D’Amelio bei Instagram und YouTube

Nicht nur bei TikTok, sondern auch bei Instagram ist die 15-Jährige ein Mega-Star Dort folgen ihr nämlich mehr als 14 Millionen User. Ihr Profil hat sie dort bereits seit 2016 – in der App postet Charli regelmäßige Updates und gibt den Usern einen Einblick in ihren Alltag. Natürlich darf auch ein YouTube-Kanal nicht fehlen: Dort erreicht die Influencerin mehr als 3 Millionen Abonnenten. Dort postete sie Clips unter anderem mit „Stranger Things“-Star Noah Schnapp und Makeup-Ikone James Charles.

Bekommt sie eine eigene TV-Show?

Bekommt Charli D’Amelio nun sogar eine eigene TV-Show? Von ihrer Familie wird sie supportet – nun überlegen ihre Liebsten sogar, eine eigene Sendung zu drehen. Hat der Web-Star aber überhaupt Bock auf eine Reality-Serie? „Das wäre ein riesen Spaß. Dadurch würden die Leute sehen, was abgeht, wenn wir nicht gerade TikToks posten. Das bekommt ja keiner zu sehen. Aber viele sagen, dass sie unsere Familien-Dynamik richtig cool finden“, sagte sie kürzlich. Schon gelesen? TikTok: Die besten Challenges!