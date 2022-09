Jan-Marten Block: Das wurde aus dem letzten DSDS-Gewinner

Jan-Marten Block hat die letzte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen. Mit dem Siegersong „Never Not Try“ konnte er sich gegen seine Mitstreiter*innen durchsetzen. Doch wie ging es für den Sänger eigentlich nach dem Finale weiter?

Jan-Marten Block wuchs in Süderlügum in der Nähe von Niebüll auf. Seine musikalische Laufbahn begann bereits in der Schule. Im Jahr 2021 nahm er an der Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ teil und hat es bis ins Finale geschafft. Mit dem Hit „Never Not Try“ hat er sich mit 33,4 Prozent der Zuschauerstimmen durchgesetzt und ging als Sieger aus der Show hervor.

Jan-Marten Block hat seinen Papa verloren

Neben seiner Sieger-Single veröffentlichte er auch die Songs „Break Out“ und „Unendlich“ sowie die EP „All In“. In dem Hit „Unendlich“ verarbeitete er die Trauer um seinen toten Vater. „Ich hab’ eine Pause gebraucht, von allem, was mich umgeben hat, da dieser Schmerz für mich unbekannt ist“, schrieb der Sänger im November bei Instagram. Der plötzliche Tod seines Vaters habe ihn den Boden unter den Füßen weggerissen. „Üapa… das Vorbild meines Lebens! Du hast mich zu dem Mann gemacht, der ich heute bin. Du hast mir beigebracht ein gutherziger und liebevoller Mann zu sein, der für seine Lieben da ist, egal wie es einem selbst geht“, erklärte er in einem Post. „Von jedem Einzelnen aus der Familie oder im Freundeskreis wird mein Rücken gestärkt. Sie stehen alle hinter mir – egal, welchen Weg ich jetzt einschlagen werde. Ich kann auf die Unterstützung zählen und deshalb habe ich es auch erst überhaupt soweit geschafft“, erklärte Jan-Marten Block auch damals im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Doch nicht nur musikalisch hat sich Jan-Marten Block einen Namen gemacht, sondern auch als Synchronsprecher. Seine Stimme leiht er beispielsweise einer russischen Kinderserie. Zudem macht er eine Ausbildung zum Kaufmann im E-Commerce und wohnt heute in Berlin. DSDS habe sein Leben verändert und war überwältigt, die Staffel gewonnen zu haben: „Ich bin sehr froh, aber gleichzeitig auch traurig, dass eine so schöne Reise endet. Nun kann ich einen neuen Weg einschlagen und bin sehr gespannt, was auf mich zukommen wird", sagte er damals zu KUKKSI-Reporter Oliver Stangl (Bild).