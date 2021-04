Jan-Marten Block: Erste Worte nach seinem DSDS-Sieg!

Jan-Marten Block ist der neue Superstar! Der 25-Jährige setzte sich im DSDS-Finale gegen die anderen drei Mitbewerber durch. Nach seinem Sieg sprach er bei KUKKSI darüber, wie er sich fühlt und wie seine Familie sowie Freunde reagierten.

Im Finale von “Deutschland sucht den Superstar” hat Jan-Marten Block die meisten Anrufe von den Zuschauern bekommen und konnte sich im Finale durchsetzen. Der sympathische Sänger konnte nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch bei der Jury punkten. Seine Single ”

Never Not Try” schoss in sämtlichen Downloadportalen direkt auf den ersten Platz.

Das sagt Jan-Marten Block nach DSDS-Sieg

“Ich bin sehr froh, aber gleichzeitig auch traurig, dass eine so schöne Reise endet. Nun kann ich einen neuen Weg einschlagen und bin sehr gespannt, was auf mich zukommen wird”, sagt Jan-Marten Block im exklusiven Interview mit KUKKSI. “Realisiert habe ich das alles noch nicht ganz”, so der 25-Jährige weiter. “Als Oliver Geissen meinen Namen vorgelesen hat, dachte ich zunächst, dass er sich verlesen hat. In dem Moment wusste ich gar nicht, was da gerade passiert”, so der DSDS-Sieger.

Und wie fand er selbst seine Performances? “Mit meinen Auftritten selbst war ich zufrieden und ich hatte super viel Spaß auf der Bühne. Ich habe stimmlich viel Gas gegeben”, meint Jan-Marten Block. “Gefeiert haben wir nicht. Es gab eine kleine gemütliche Runde, welche Corona konform war und ich habe mit den anderen Finalisten und den Juroren den Abend etwas ausklingen lassen”, verriet der Sänger.

Seine Freunde und Familie haben sich riesig gefreut. "Sie haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass meine Singe den ersten Platz in den iTunes-Charts belegt hat. Ich bin voll überwältigt, denn meine Familie und Freunde geben mir viel Halt und sind eine riesige Stütze für mich. Sie sind alle richtig froh, dass ich es geschafft habe", so Jan-Marten Block. Die Folgen der diesjährigen Staffel von DSDS sind bei TVNOW verfügbar.