DSDS 2021: Das sind die Voting-Ergebnisse!

Der neue Superstar wurde gekürt! Jan-Marten Block wurde am Samstagabend zum Sieger der 18. Staffel von DSDS gewählt. Mit 33,38 Prozent aller Zuschauerstimmen gewann der Azubi (Kaufmann im E-Commerce) aus Süderlügum im Live-Finale 2021 unter den besten vier Sängern von “Deutschland sucht den Superstar“.

Jan-Marten Block: “Ich bin überwältigt, überfordert, überglücklich und traurig zugleich – weil es Jeder von uns verdient hätte!” Als ‘Superstar 2021’ bekommt Jan-Marten Block einen Vertrag mit der Universal Music und 100.000 Euro Siegprämie. Seine erste Single “Never Not Try”, die von MADIZIN/SILVERJAM, einem Multi Platinum Producer Team aus Hamburg, produziert wurde, ist seit Freitag als Download und Stream auf allen gängigen Plattformen verfügbar.

Vier stimmgewaltige Sänger traten im spannenden Live-Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ in Duisburg ein letztes Mal vor die DSDS-Jury aus Maite Kelly, Mike Singer und Stargast-Juror Thomas Gottschalk – und vor und ein Millionenpublikum an den Bildschirmen: Karl Jeroboan (30), Sport- & Gesundheitstrainer aus Düren, Jan-Marten Block (25), Azubi (Kaufmann im E-Commerce) aus Süderlügum, Starian McCoy (19), Werkskurier aus Uhingen und Kevin Jenewein (27), gelernter Zimmermann & Musiker aus Sulzbach gaben nach einem gemeinsamen Auftritt („Giants“, Dermot Kennedy) in Einzelperformances noch einmal ihr Bestes, um die Zuschauer von ihrem Können zu überzeugen. Unterstützt wurden sie dabei vom Vater (Starian), dem Zwillingsbruder (Kevin) bzw der Lebensgefährtin (Karl), die die vier Kandidaten im Studio live überraschten.

Für Jan-Marten war seine Freundin Yasmin beim Finale im Studio dabei. Neben seinem Siegertitel “Never Not Try” sang er erstmals den Song “Bruises” von Lewsi Capaldi und mit „Human“ (Rag’n’Bone Man) sein persönliches Staffel-Highlight. Schon nach seinem ersten Auftritt war Thomas Gottschalk sicher, „man wir dich nicht vergessen. Du bist der lebende Sympathiebolzen. Und du hast so viele Möglichkeiten!“ Am Ende des Abends entschieden aber alleine die Zuschauer: Mit 33,38 Prozent aller Zuschauerstimmen wählten sie Jan-Marten Block zum diesjährigen DSDS-Sieger.

Das sind die Voting-Ergebnisse

Halbfinale

Kevin Jenewein 23,32 %

Jan-Marten Block 19,33 %

Karl Jeroboan 17,71 %

Starian McCoy 8,48 %

Pia-Sophie Remmel 7,95 %

Michelle Patz 7,93 %

Jan Böckmann 7,28 %

Daniele Puccia 5,55 %

Daniel Ludwig 2,45 %

Finale

Jan-Marten Block 33,38 %

Karl Jeroboan 28,21 %

Kevin Jenewein 25,81 %

Starian McCoy 12,60 %