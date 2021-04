Jan-Marten Block: Das war sein DSDS-Highlight!

Jan-Marten Block hat es in die Live-Shows von “Deutschland sucht den Superstar” geschafft und kämpft um Finale um den Sieg. Bei KUKKSI hat der Sänger über sein persönliches Highlight bei DSDS gesprochen.

Der Azubi tritt gegen die anderen Kandidaten Karl Jeroboan, Kevin Jenewein und Starian McCoy an. Doch am Ende kann nur Einer gewinnen. “Ich muss sagen, dass es ein paar Tage bei mir gedauert hat, bis es bei mir angekommen ist, dass ich im Finale stehe. Aber ich bin extrem froh, dass ich es soweit geschafft habe – gerade bei einer so starken Konkurrenz. Ich konnte die Zuschauer aber überzeugen, für mich anzurufen”, sagt Jan-Marten Block im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So fand Jan-Marten selbst seine Auftritte

Und wie zufrieden war er selbst mit seinen Auftritten bisher? “Ich war mit meinen Performances grundlegend zufrieden. Aber ich will es am kommenden Samstag noch besser machen. Vorbereitung ist die halbe Miete. Das Team bereitet uns darauf vor, dass wir im Stande sind, performen zu können – Juliette hilft uns auch sehr dabei. Und auch die mentale Vorbereitung ist sehr wichtig”, erzählt er uns.

Auf seine Familie und Freunde kann er zählen – diese stehen immer hinter ihm. “Von jedem Einzelnen aus der Familie oder im Freundeskreis wird mein Rücken gestärkt. Sie stehen alle hinter mir – egal, welchen Weg ich jetzt einschlagen werde. Ich kann auf die Unterstützung zählen und deshalb habe ich es auch erst überhaupt soweit geschafft”, so der DSDS-Finalist.

Dann plaudert der Sänger auch noch über sein persönliches Highlight bei DSDS. "Mein persönliches Staffel-Highlight war der Auftritt im Casting. Es war einer meiner schönsten und besten Auftritte in der Staffel. Nach meiner Performance habe ich auch ein gutes Feedback von Dieter Bohlen bekommen. "Alles, was aus dem Norden kommt, ist nun mal geil" – das sind Worte, an die ich mich immer erinnern werde", erzählt Jan-Marten Block. Ob er die Show als Sieger verlassen wird? Das Finale von "Deutschland sucht den Superstar" zeigen RTL und TVNOW am Samstag um 20:15 Uhr.