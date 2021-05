Haus des Geldes: Netflix enthüllt Starttermin für fünfte Staffel!

Selten gab es einen so großen Hype um eine Netflix-Serie wie bei ,,Haus des Geldes“. Nachdem die ersten vier Staffeln super gut bei den Zuschauern ankam, gibt es nun endlich Neuigkeiten zur fünften Staffel. Dabei gibt es eine gute, aber auch eine schlechte Nachricht. Die Staffel wird nämlich nicht auf einmal kommen.

Wie lang haben wir bitteschön auf diese Nachricht gewartet? Durch das Coronavirus haben sich die Dreharbeiten erheblich verzögert. Doch nun gibt es endlich Termine für die fünfte Staffel von ,,Haus des Geldes“. Die letzte und endgültige Staffel der Serie soll noch dieses Jahr kommen. Aber wann genau?

Wann kommt die 5. Staffel von ,,Haus des Geldes“?

Endlich gibt es einen neuen Trailer zu ,,Haus des Geldes“ – und der sorgt jetzt schon für ordentlich Gänsehaut. Denn er zeigt jede Menge Spannung, Action und unsere beliebten Helden. Am Ende des 70-sekündigen Trailers gibt es jedoch einen kleinen Dämpfer. Es soll zwei Ausgaben geben. Eine startet am 03. September, die andere am 03. Dezember 2021. Das deutet daraufhin, dass die fünfte Staffel also noch einmal gesplittet wird. Das ist natürlich nicht so schön – auf der anderen Seite wird es das Finale vielleicht noch einmal viel emotionaler und spannender machen. Wir müssen uns also noch ein paar Monate gedulden – und dann wird es soweit sein.

Darum geht es in der Serie

Im Endeffekt geht es um einen Banküberfall auf die spanische Zentralbank, bei der sich die unterschiedlichsten Verbrecher zusammengetan haben. Dabei geht es darum, die Bank so lange zu besetzen und Geld zu drucken, bis man genug hat. Natürlich läuft nicht alles wie geplant – auch wenn der Kopf der Bande immer wieder ein Schlupfloch findet. Irgendwann kommt sogar die Liebe ins Spiel und die ist bekannterweise nicht zu kontrollieren. Werden die Bankräuber am Ende alles verlieren oder bis ans Ende ihres Lebens glücklich und reich weiterleben? Schon gelesen? Shameless-Darstellerin Emmy Rossum ist Mutter geworden!