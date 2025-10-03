Drei Reality-TV-Stars kommen bei einem Autounfall ums Leben

Drei Mitglieder der TLC-Familie Putman sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die Angehörigen bangen um weitere Verletzte der Familie. Wie wird es nach dem tragischen Unglück mit ihrer Realityshow weitergehen?

Bei einem schweren Autounfall sind drei Mitglieder der TLC-Realityshow „Meet The Putmans“ ums Leben gekommen, wie Radar Online berichtet. Demnach traf es „Papa“ Bill Putman, Neenee und Tante Megan. Nähere Details zum Unfallhergang sind bisher noch nicht bekannt.

Drei Mitglieder der TLC-Familie Putman wurden aus dem Leben gerissen

Neben den Todesopfern wurden drei weitere Angehörige schwer verletzt und werden in einem Krankenhaus behandelt. Betroffen sind davon Onkel Blake, Lulu, Alena, Noah und Gia, wie aus einem Instagram-Beitrag hervorgeht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Growing Up Putman (@growingupputman)

Zu den Verletzten hat die Familie kürzlich ein Update veröffentlicht. „Wir wollten ein Update zu Noah und Gia geben und Sie bitten, weiterhin für sie zu beten“, teilten die Angehörigen laut People kürzlich in einem Statement mit. Die Familie lässt weiter verlauten: „Noah ist immer noch sediert, aber wir sind so dankbar, dass er auf uns mit Bewegungen reagiert. […] Gia wurde letzte Nacht einer Kraniotomie unterzogen, und wir sind dankbar, berichten zu können, dass ihr Pflegeteam uns ermutigende Neuigkeiten mitteilen konnte: Ihr Hirndruck ist deutlich gesunken.“

„Wir halten trotz allem an unserem Glauben fest, im Wissen, dass Gott für alles einen Plan und ein Ziel hat. Selbst in den schwersten Momenten ist er da und wirkt auf eine Weise, die wir vielleicht noch nicht verstehen. […] Vielen Dank für eure anhaltenden Gebete, eure Liebe und eure Unterstützung. Wir spüren eure Kraft und euren Glauben, der uns umgibt. Bitte gebt Noah und Gia weiterhin Kraft, während sie heilen“, erklärte die Familie Putman abschließend.

Die Reality-Serie „Meet The Putmans“ wurde erstmals 2017 auf TLC ausgestrahlt. Unter dem Titel „Growing Up Putman“ erschien die Familie später auch bei YouTube. Die Fans reagierten fassungslos auf die traurige Nachricht.