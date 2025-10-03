Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Stars

    Drei Reality-TV-Stars kommen bei einem Autounfall ums Leben

    gepostet am

    Putman
    TLC

    Drei Mitglieder der TLC-Familie Putman sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die Angehörigen bangen um weitere Verletzte der Familie. Wie wird es nach dem tragischen Unglück mit ihrer Realityshow weitergehen?

    Bei einem schweren Autounfall sind drei Mitglieder der TLC-Realityshow „Meet The Putmans“ ums Leben gekommen, wie Radar Online berichtet. Demnach traf es „Papa“ Bill Putman, Neenee und Tante Megan. Nähere Details zum Unfallhergang sind bisher noch nicht bekannt.

    Drei Mitglieder der TLC-Familie Putman wurden aus dem Leben gerissen

    Neben den Todesopfern wurden drei weitere Angehörige schwer verletzt und werden in einem Krankenhaus behandelt. Betroffen sind davon Onkel Blake, Lulu, Alena, Noah und Gia, wie aus einem Instagram-Beitrag hervorgeht.

    Sam Gardiner
    TV-Star Sam Gardiner stirbt mit nur 24 Jahren bei einem Autounfall

     

    Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

     

    Ein Beitrag geteilt von Growing Up Putman (@growingupputman)

    Zu den Verletzten hat die Familie kürzlich ein Update veröffentlicht. „Wir wollten ein Update zu Noah und Gia geben und Sie bitten, weiterhin für sie zu beten“, teilten die Angehörigen laut People kürzlich in einem Statement mit. Die Familie lässt weiter verlauten: „Noah ist immer noch sediert, aber wir sind so dankbar, dass er auf uns mit Bewegungen reagiert. […] Gia wurde letzte Nacht einer Kraniotomie unterzogen, und wir sind dankbar, berichten zu können, dass ihr Pflegeteam uns ermutigende Neuigkeiten mitteilen konnte: Ihr Hirndruck ist deutlich gesunken.“

    „Wir halten trotz allem an unserem Glauben fest, im Wissen, dass Gott für alles einen Plan und ein Ziel hat. Selbst in den schwersten Momenten ist er da und wirkt auf eine Weise, die wir vielleicht noch nicht verstehen. […] Vielen Dank für eure anhaltenden Gebete, eure Liebe und eure Unterstützung. Wir spüren eure Kraft und euren Glauben, der uns umgibt. Bitte gebt Noah und Gia weiterhin Kraft, während sie heilen“, erklärte die Familie Putman abschließend.

    Die Reality-Serie „Meet The Putmans“ wurde erstmals 2017 auf TLC ausgestrahlt. Unter dem Titel „Growing Up Putman“ erschien die Familie später auch bei YouTube. Die Fans reagierten fassungslos auf die traurige Nachricht.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023